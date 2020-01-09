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09.01.2020 08:48
Рубрика: Экономика

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель

Текст: Ольга Игнатова
Сокращенные рабочие недели ждут россиян в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре 2020 года, напомнил агентству РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

После новогодних каникул на этой неделе предстоит отработать только два дня - в четверг и пятницу. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Во вторую рабочую неделю марта также предстоит отработать четыре дня, с 10 по 13 марта. А понедельник 9 марта будет выходным, так как праздничный день 8 Марта приходится на воскресенье. Также четыре рабочих дня - с 27 по 30 апреля - будет в связи с празднованием Дня весны и труда. В мае в связи с переносами выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня - с 6 по 8 мая. А отдыхать мы будем с 1 по 5 мая включительно. Далее с 9 по 11 тоже ждут праздничные дни, приуроченные ко Дню Победы. Соответственно, вторая рабочая неделя мая также будет длиться 4 дня - 12 по 15 мая.

Летом россиян ждет всего одна сокращенная неделя, связанная с празднованием Дня России 12 июня. Во вторую неделю июня будем работать с 8 по 11 июня.

Осенью выходной на День народного единства "разобьет" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Экономика Работа Рынок труда

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