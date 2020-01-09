Российский вратарь Худобин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин, отразивший 30 из 31 броска в матче против "Лос-Анджелеса", признан второй звездой дня в НХЛ.

Тренерский штаб "Далласа" все чаще доверяет место в воротах именно Худобину. И в победном матче против "Лос-Анджелеса" (2:1) россиянин в очередной раз доказал, что готов играть на самом высоком уровне. 30 отраженных бросков и пятая подряд победа, а всего в сезоне их уже 11, позволяют считать Худобина лучшим вторым вратарем НХЛ в нынешнем сезоне. По итогам игрового дня именно российский страж ворот "звезд" стал вторым.

"Сегодня мы пропустили первыми, но Худобин не раз спасал нас по ходу матча, и это помогло нам победить, - приводит пресс-служба НХЛ слова тренера "Далласа" Рика Боунесса. - Мы знаем, что он всегда выкладывается в воротах по полной и делает свою работу на самом высоком уровне".

Героем дня был признан форвард "Торонто" Остон Мэттьюс, оформивший дубль в матче против "Виннипега", в котором его команда уступила 3:4.

Третьей звездой дня стал автор победной шайбы "Филадельфии" в ворота "Вашингтона" Кевин Хейз. Встреча завершилась победой "летчиков" - 3:2.