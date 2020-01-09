РЖД сообщили о росте отгрузки товаров на экспорт через морские порты

Погрузка товаров на экспорт на сети железных дорог в адрес морских портов 2019 году возросла на 3,6 процента к уровню 2018 года, сообщили в компании "Российские железные дороги".

Всего за прошлый год на экспорт отгружено 308,8 миллиона тонн товаров. На 50,2 процента это уголь. Также 26,8 процента всех грузов приходится на нефть, 7,1 процента - на черные металлы, 6,8 процента - на удобрения.

В порты Северо-Запада по итогам прошлого года отправлено около 131,1 миллиона тонн грузов. Рост к уровню 2018 года составил 3,4 процента. В юные порты отгружено 76 миллионов тонн товаров, рост составил 1 процент. В порты Дальнего Востока по железной дороге отправлено 101,7 миллиона тонн грузов, на 5,8 процента больше, чем в 2018 году, уточнили в РЖД.