Сборная России по теннису вышла в полуфинал ATP Cup

Сборная России по теннису обыграла Аргентину в четвертьфинале турнира ATP Cup в Австралии. Следующий соперник наших спортсменов определится в матче Канады с Сербией.

В первой встрече между россиянами и аргентинцами Карен Хачанов обыграл в двух сетах Гвидо Пелью - 6:2, 7:6 (7:4). В целом, Хачанов выглядел лучше соперника, хотя на тай-брейке Пелья вел со счетом 3:1. Но Карен собрался и победил оппонента.

В упорной борьбе прошла встреча Даниила Медведева с Диего Шварцманом. Во время матча между игроками возник конфликт. Победив в первом сете (6:4), Медведев что-то сказал сопернику, после чего теннисисты обменялись взаимными претензиями. В итоге судья Мохамед Лайани спустился с вышки и разнял их, после чего вынес предупреждение россиянину за неспортивное поведение.

Вторая партия осталась за аргентинцем (6:4), но в решающей третьей партии сильнее был Медведев. Как итог - победа Даниила в трех сетах (6:4, 4:6, 6:3).

Добавим, что первым полуфиналистом турнира стала Австралия, одолевшая Великобританию. Четвертый участник 1/2 финала определится в паре Бельгия - Испания.