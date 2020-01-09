Сергей Данкверт: Россия может производить спирт из кукурузы

Тройка товаров-лидеров российского агроэкспорта в ближайшие годы - это зерно, растительное масло и мясо, дал прогноз руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, говоря о трендах предстоящего десятилетия.

Но структура экспорта зерна изменится. Вероятно, Россия будет продавать за рубеж не только пшеницу, но и рапс, кукурузу, масличный лен, сафлор и много бобовых, сказал Сергей Данкверт в интервью "Российской газете". Он рассказал, что в Турции уже обеспокоены ростом производства бобовых в России.

"В Турции выращивают эти культуры и продают их в Ирак, Иран, Азербайджан. Турецкие коллеги просят Россию производить больше кукурузы, которая требует много воды, в Турции она дорогая", - сообщил Сергей Данкверт.

Один из лидеров по производству кукурузы, ближайший к РФ географически, - Украина. Однако турецкие коллеги говорят, что качество российской кукурузы лучше, уточнил руководитель Россельхознадзора.

"Кстати, выход спирта из кукурузы гораздо выше, чем из пшеницы. По-хорошему, мы не должны сегодня тратить пшеницу на спирт, лучше ее экспортировать", - отметил Сергей Данкверт.

Полный текст интервью руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта читайте в ближайших номерах "РГ".