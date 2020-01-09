В России всегда были сильны традиции меценатства и благотворительности. Стоит вспомнить, к примеру, московские больницы, построенные известными русскими купцами и промышленниками, поддержку, которую оказывали предприниматели деятелям искусства, созданные ими музеи. В канун Нового года мы встретились с генеральным директором ООО "СКР" Николаем Николаевичем Кудлаем - одним из московских предпринимателей, для которых понятие "социальная ответственность бизнеса" несет в себе особое значение.

Николай Николаевич, в преддверии Нового года, наверное, каждому хочется поверить в сказку, получить какой-то чудесный подарок. Вас можно назвать человеком, который любит дарить чудеса и добро тем, кто в них особенно нуждается. Совсем недавно, например, вы уже не в первый раз подарили детям Мостовского района Краснодарского края волшебный праздник…

Николай Кудлай: Да, 27 декабря уходящего года в поселке Мостовской совместно с администрацией Мостовского района мы организовали новогоднюю елку для детей, проживающих в этом районе. Мероприятие получилось яркое, красочное, дети остались очень довольны. Им было показано интересное представление, после которого каждый ребенок получил подарок. Такие елки мы проводим уже несколько лет, и каждый год на празднике бывает очень много детей: в этом году их было более 500! В их числе - ребята из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами. Среди жителей Мостовского района есть удивительные люди, которые делают большое дело, стараясь помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Например, в семье Варвары Ткаченко воспитывается восемь приемных детей. Я стараюсь оказывать регулярную поддержку этой большой семье, а на празднике им были вручены ценные призы.

Насколько нам известно, при вашем содействии в Мостовском районе проводятся не только новогодние елки, не так ли?

Николай Кудлай: Да, это так. Я принимаю участие в организации целого ряда мероприятий, направленных не только на детскую аудиторию. Например, в День пожилого человека, который отмечается в октябре, от нас получают подарки ветераны войны и труда - жители Мостовского района. Всего мы поздравляем более 400 ветеранов. Пользуются успехом и детско-юношеские спортивные соревнования, проводимые при нашем участии.

Мы также поддерживаем Благотворительный фонд ветеранов строительства Москвы - организацию, которая объединяет более 24 тысяч ветеранов строительной отрасли. Среди них - участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей, участники обороны Москвы, Герои Социалистического Труда - одним словом, люди, которыми мы должны гордиться.

Среди жителей Мостовского района есть удивительные люди, которые делают большое дело, стараясь помочь детям

Вы являетесь руководителем строительной компании, которая за свою историю реализовала немало проектов социальной направленности в Москве. Какие из них Вы бы отметили?

Николай Кудлай: Действительно, в столице нами построено много объектов, имеющих большое значение с социальной точки зрения. В их числе - расположенные в районе Некрасовка Центр социального обслуживания населения, четыре детских сада, общеобразовательная школа на 1150 мест и учебный корпус на 550 мест. Сегодня наша компания активно работает в рамках программы реновации ветхого жилого фонда Москвы. Мы возводим дома, предназначенные для переселения жителей устаревших пятиэтажек.

На празднике в Мостовском районе, с рассказа о котором началась наша беседа, вам была вручена грамота со словами благодарности от руководителя АНБО "Союз многодетных семей Мостовского района "Благость". Что вы чувствовали, получая такую награду?

Николай Кудлай: Конечно, мне было очень приятно услышать теплые слова. Но самая главная награда для меня - это счастливые лица людей, сияющие детские глаза. Я рад, что мы организовываем и спонсируем мероприятия, которые становятся значимыми событиями для местных жителей, люди ждут их с нетерпением. Я ощущаю себя представителем московского социально ответственного бизнеса в Краснодарском крае. Думаю, мои коллеги согласятся со мной: это большая честь и высокая ответственность - дарить людям радость и творить добро.

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