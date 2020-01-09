Социальная ответственность бизнеса

Николай Николаевич, в преддверии Нового года, наверное, каждому хочется поверить в сказку, получить какой-то чудесный подарок. Вас можно назвать человеком, который любит дарить чудеса и добро тем, кто в них особенно нуждается. Совсем недавно, например, вы уже не в первый раз подарили детям Мостовского района Краснодарского края волшебный праздник…
Николай Кудлай: Да, 27 декабря уходящего года в поселке Мостовской совместно с администрацией Мостовского района мы организовали новогоднюю елку для детей, проживающих в этом районе. Мероприятие получилось яркое, красочное, дети остались очень довольны. Им было показано интересное представление, после которого каждый ребенок получил подарок. Такие елки мы проводим уже несколько лет, и каждый год на празднике бывает очень много детей: в этом году их было более 500! В их числе - ребята из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами. Среди жителей Мостовского района есть удивительные люди, которые делают большое дело, стараясь помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Например, в семье Варвары Ткаченко воспитывается восемь приемных детей. Я стараюсь оказывать регулярную поддержку этой большой семье, а на празднике им были вручены ценные призы.
Насколько нам известно, при вашем содействии в Мостовском районе проводятся не только новогодние елки, не так ли?
Николай Кудлай: Да, это так. Я принимаю участие в организации целого ряда мероприятий, направленных не только на детскую аудиторию. Например, в День пожилого человека, который отмечается в октябре, от нас получают подарки ветераны войны и труда - жители Мостовского района. Всего мы поздравляем более 400 ветеранов. Пользуются успехом и детско-юношеские спортивные соревнования, проводимые при нашем участии.
Мы также поддерживаем Благотворительный фонд ветеранов строительства Москвы - организацию, которая объединяет более 24 тысяч ветеранов строительной отрасли. Среди них - участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей, участники обороны Москвы, Герои Социалистического Труда - одним словом, люди, которыми мы должны гордиться.
Вы являетесь руководителем строительной компании, которая за свою историю реализовала немало проектов социальной направленности в Москве. Какие из них Вы бы отметили?
Николай Кудлай: Действительно, в столице нами построено много объектов, имеющих большое значение с социальной точки зрения. В их числе - расположенные в районе Некрасовка Центр социального обслуживания населения, четыре детских сада, общеобразовательная школа на 1150 мест и учебный корпус на 550 мест. Сегодня наша компания активно работает в рамках программы реновации ветхого жилого фонда Москвы. Мы возводим дома, предназначенные для переселения жителей устаревших пятиэтажек.
На празднике в Мостовском районе, с рассказа о котором началась наша беседа, вам была вручена грамота со словами благодарности от руководителя АНБО "Союз многодетных семей Мостовского района "Благость". Что вы чувствовали, получая такую награду?
Николай Кудлай: Конечно, мне было очень приятно услышать теплые слова. Но самая главная награда для меня - это счастливые лица людей, сияющие детские глаза. Я рад, что мы организовываем и спонсируем мероприятия, которые становятся значимыми событиями для местных жителей, люди ждут их с нетерпением. Я ощущаю себя представителем московского социально ответственного бизнеса в Краснодарском крае. Думаю, мои коллеги согласятся со мной: это большая честь и высокая ответственность - дарить людям радость и творить добро.
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