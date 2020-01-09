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09.01.2020 18:38
Рубрика: Происшествия

Рвутся связи

Сотовых операторов обяжут отключать телефоны заключенных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8056)
9 января в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий операторов связи блокировать сотовые телефоны по требованию администрации казенных домов. Предлагаемые правила позволят бороться с нелегальной связью заключенных.

С инициативой выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Павел Крашенинников. По закону заключенным нельзя иметь при себе мобильные телефоны. Но на практике тюрьма зачастую остается в зоне доступа.

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Проблема блокирования сотового сигнала в тюрьмах обсуждается давно, были испробованы разные способы: глушилки, специальные материалы для строительства тюрем и т.п. Несколько раз уже заявлялось о полном решении проблемы. Однако последнего нелегального звоночка из тюрьмы так и не прозвучало.

По словам экспертов, глушилки - плохой вариант, так как угнаться за развитием средств мобильной связи очень тяжело. 2G, 3G, 4G... Каждый тип связи требует своего решения проблемы блокирования. Кроме того, нередко использование глушилок вызывало скандалы: работать переставала и связь в домах законопослушных жителей рядом с казенными домами. Сегодня у экспертов выработался консенсус: единственный способ эффективно бороться с нелегальной связью - это обязать сотовых операторов отключать сигналы, идущие из-за колючей проволоки. Но для этого необходимы законодательные изменения.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.

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Теперь операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.

При этом, как поясняют эксперты, не снимается и проблема борьбы с контрабандной доставкой телефонов в тюрьму: процедура отключения номера в любом случае займет некоторое время, и как бы быстро ни работала система блокировки, нелегальный абонент успеет сделать один-два звонка.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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