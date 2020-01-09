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09.01.2020 11:52
Рубрика: Общество

Назван способ продлить жизнь на десять лет

Текст: Марина Бровкина
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Команда ученых из Гарвардского и Амстердамского университетов назвала привычки, которые могут продлить жизнь человека на десять лет.

В научной работе речь идет об известных всем полезных привычках. Было выделено пять главных факторов, оказывающих влияние на продолжительность жизни: низкокалорийное питание, физическая нагрузка, отказ от курения, употребление алкогольных напитков только в умеренных дозах. Большую роль играет и то, следит ли мужчина или женщина за своим весом.

Фото: iStock
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Как информирует British Medical Journal,  эксперты проанализировали сведения больше ста тысяч добровольцев, которым уже исполнилось пятьдесят. Причем, на тот момент медики не диагностировали у них никаких хронических заболеваний.

За самочувствием этих людей наблюдали более двадцати лет. У некоторых впоследствии врачи обнаружили кардиоваскулярные недуги, диабет или онкологию. Учение учитывали то, когда они были диагностированы, и как долго прожил пациент.

Исследователи определили, на сколько лет могут рассчитывать люди, достигшие пятидесяти лет в зависимости от того, следуют они пяти перечисленным правилам или нет.

Оказалось, что женщины, имеющие четыре или пять хороших привычек, живут больше восьмидесяти лет - 84,4 года. Те, кто соблюдает не все правила здорового образа жизни, существенно понижают свои шансы. В среднем они живут до 73,7.

У сильного пола ситуация другая. Для них эта зависимость выражается в цифрах 81,1 года и соответственно 73,5 года.

В итоге ученые выяснили, что приверженность несложным правилам, дает возможность женщинам в возрасте 50 лет прожить на 10 лет больше, а мужчинам на 7, 6 года в сравнении с теми, кто эти правила не соблюдал.

Кстати, говоря об умеренных дозах спиртных напитков, эксперты называют несколько разные цифры для мужчин и женщин, но в любом случае они невелики. Для дам - 175 мл вина или 375 мл пива, а для мужчин - 350 мл вина или 750 мл пива.

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