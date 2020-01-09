Назван способ продлить жизнь на десять лет

Команда ученых из Гарвардского и Амстердамского университетов назвала привычки, которые могут продлить жизнь человека на десять лет.

В научной работе речь идет об известных всем полезных привычках. Было выделено пять главных факторов, оказывающих влияние на продолжительность жизни: низкокалорийное питание, физическая нагрузка, отказ от курения, употребление алкогольных напитков только в умеренных дозах. Большую роль играет и то, следит ли мужчина или женщина за своим весом.

Как информирует British Medical Journal, эксперты проанализировали сведения больше ста тысяч добровольцев, которым уже исполнилось пятьдесят. Причем, на тот момент медики не диагностировали у них никаких хронических заболеваний.

За самочувствием этих людей наблюдали более двадцати лет. У некоторых впоследствии врачи обнаружили кардиоваскулярные недуги, диабет или онкологию. Учение учитывали то, когда они были диагностированы, и как долго прожил пациент.

Исследователи определили, на сколько лет могут рассчитывать люди, достигшие пятидесяти лет в зависимости от того, следуют они пяти перечисленным правилам или нет.

Оказалось, что женщины, имеющие четыре или пять хороших привычек, живут больше восьмидесяти лет - 84,4 года. Те, кто соблюдает не все правила здорового образа жизни, существенно понижают свои шансы. В среднем они живут до 73,7.

У сильного пола ситуация другая. Для них эта зависимость выражается в цифрах 81,1 года и соответственно 73,5 года.

В итоге ученые выяснили, что приверженность несложным правилам, дает возможность женщинам в возрасте 50 лет прожить на 10 лет больше, а мужчинам на 7, 6 года в сравнении с теми, кто эти правила не соблюдал.

Кстати, говоря об умеренных дозах спиртных напитков, эксперты называют несколько разные цифры для мужчин и женщин, но в любом случае они невелики. Для дам - 175 мл вина или 375 мл пива, а для мужчин - 350 мл вина или 750 мл пива.