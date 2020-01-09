США заявили о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий

США направили письмо в Совет безопасности ООН, в котором указали на готовность вступить в переговоры с Ираном. Как сообщает агентство Reuters, документ был передан в Совбез постоянным представителем США при ООН Келли Крафт. В тексте письма, в частности, указывается, что Вашингтон рассматривает убийство генерала Касема Сулеймани реализацией своего права на самооборону.

Кроме того, Крафт сообщила членам Совбеза, что американская администрация готова без предварительных условий "вступить в серьезные переговоры с Тегераном". Целью таких переговоров, говорится в тексте послания, должны стать "предотвращение дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

В документе также указывается, что США оставляют за собой право предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет угроза американским интересам и гражданам.