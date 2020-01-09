Ученые узнали, что происходит при столкновении экзопланет (так называют планеты, находящиеся вне Солнечной системы). Это проливает свет на историю Вселенной, ведь в результате космических катастроф рождаются новые звезды и планеты.

Астрономы NASA изучали двухзвездную систему BD+20 307, находящуюся в более чем 300 световых лет от Земли в направлении созвездия Овна. Звезды в этой системе существуют не менее миллиарда лет.

Во время наблюдений ученые Стратосферной обсерватории ИК-астрономии обратили внимание на звездную пыль, клубящуюся вокруг экзопланет. Пояса из звездной пыли или астероидов окружают любую планету. Это остатки космической пыли, образовавшейся при рождении этих планет. Как правило, за миллиарды лет они уже холодные. Однако звездная пыль вокруг экзопланет в системе BD+20 307 оказалась теплой. Ученые зафиксировали это десять лет назад. Логично появление теплой пыли вокруг молодых светил, но никак ни у звезд миллиардного возраста, таких как BD +20 307. Это дало возможность исследователям сделать вывод, что сравнительно недавно здесь произошел взрыв из-за столкновения двух скалистых экзопланет, превративших их в пыльные обломки.

А теперь новые исследования показали, что яркость инфракрасного излучения увеличилась более чем на десять процентов. Что это значит, ученым предстоит еще разгадать. По словам Мэгги Томпсон, ведущего автора исследования из Калифорнийского университета в Санта-Крузе (США), последующие наблюдения теплой пыли вокруг этой двойной звезды дадут представление о том, каким могло быть столкновение звезд и о его последствиях.

Ученые смоделировали картину подобного столкновения. Они считают, что подобные катастрофы способны изменить планетные системы. К примеру, столкновение Земли с космическим телом размером с Марс миллиарды лет назад в конечном счете создало в Солнечной системе Луну.