Тегеран прокомментировал версию с попаданием в Boeing ракеты иранских ПВО

В Иране категорически опровергли сообщения некоторых американских СМИ о том, что украинский лайнер Boeing-747 мог быть случайно сбит ракетой, запущенной иранским зенитно-ракетным комплексом. Об этом заявил руководитель Организации гражданской авиации (ОГА) Исламской Республики Али Абедзаде.

"Ракетная атака на украинский лайнер невозможна с научной точки зрения, и подобные слухи лишены логики", - цитирует слова чиновника агентство Tasnim.

По его словам, в момент катастрофы самолета на той же высоте находились еще несколько гражданских судов.

"Во время крушения в безопасном воздушном пространстве Ирана на аналогичной высоте пролетали десятки иранских и иностранных самолетов. Если в стране небезопасно, разве возможно, чтобы в воздухе латало такое количество воздушных судов?", - сказал Абедзаде.

При этом он подчеркнул, что в ИРИ функционирует полная координация между военным и гражданским секторами, что исключает вероятность подобных инцидентов.

Глава ОГА также отметил, что Иран и Украина обладают достаточными техническими возможностями для расшифровки данные бортовых самописцев разбившегося под Тегераном самолета.

"Если понадобится дополнительная техническая поддержка, то мы проведем расшифровку данных "черных ящиков" во Франции или в другой стране", - сказал Абедзаде.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на представителей Пентагона и разведки сообщили, что украинский Boeing-747 быт случайно сбит ракетой из иранских ПВО.