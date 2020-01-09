Теплый душ и шоколад помогут быстро войти в рабочий ритм после праздников

Ровно за один день можно прийти в себя после долгих новогодних праздников, если принять с утра теплый душ, выпить чашку зеленого чая с кусочком шоколада и пешком пройтись до работы. В первый день стоит отложить важные дела на потом и не перегружать себя.

После утреннего душа обязательно хорошо растереть тело полотенцем, чтобы запустить иммунные процессы, рассказала РИА Новости терапевт Людмила Лапа. Она же посоветовала не полагаться на слишком теплую зиму и одеться потеплее, тем более что многие возвращаются на работу сразу после отпуска за границей. Здесь могут сыграть негативную роль и акклиматизация, и "импортные" инфекции, о которых путешественник даже может не подозревать.

Также врач порекомендовала первые дни после праздников ложиться спать пораньше, забыв про гаджеты перед сном. В свою очередь психолог Илья Шабшин посоветовал не загружать себя работой полностью, оставив на первые дни какие-то простые задачи. Стоит также отказаться от серьезных переговоров, где нужно проявить большую ответственность.