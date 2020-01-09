Тюремное ведомство получит новые вагоны для перевозки заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний России намерена обновить парк спецавтомобилей и вагонов для перевозки заключенных. Кроме того, планируется оснастить видеорегистраторами сотрудников конвойных подразделений.

"В наступившем году ФСИН России поставит в свои территориальные органы 70 новых специальных автомобилей типа АЗ, оборудованных современными системами кондиционирования, вентиляции, отопления и видеонаблюдения", - сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Как уточняет ТАСС, за предыдущие семь лет парк спецтранспорта ФСИН был обновлен на 771 единицу.

"Также планируется пополнение парка спецвагонов для перевозки осужденных 12 новыми современными вагонами с кондиционерами, системой подачи воды в каждую камеру и устройствами по обеззараживанию воздуха", - рассказали в тюремном ведомстве.

Все караулы по конвоированию на 100 процентов обеспечат переносными видеорегистраторами. Как подчеркивают во ФСИН, это "позволит значительно улучшить объективный контроль действий сотрудников караулов и соблюдение законных прав конвоируемых граждан".