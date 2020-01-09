Человек, публикующий открытую запись в социальной сети, рискует столкнуться с кибербуллингом - издевательствами, клеветой, насмешками. Это данность, и в этом смысле интернет мало отличается от реальной жизни - любой, кто осмелится выступить публично, морально готовится к любой реакции, включая резко негативную.

Но социальные сети - еще во многом и анонимное пространство. Что за человек скрывается под ником и зачем пишет обидные слова, зачастую остается тайной.

В Twitter в этом году намерены изменить правила и дать пользователям большую свободу при выборе тех, кто сможет комментировать их записи. При публикации твита можно будет выбрать несколько уровней доступа - Global, Group, Panel и Statement.

В первом случае комментировать запись смогут все зарегистрированные пользователи Twitter (если только на них не наложен персональный запрет). Уровень доступа Group позволит оставлять ответы к оригинальной записи только тем, на кого подписан сам автор твита. Вариант Panel предусматривает, что комментировать пост смогут лишь те, кого автор специально выбрал. Наконец, в последнем случае можно просто запретить комментировать твит, но видеть его по-прежнему будут все.

"Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности, когда они общаются в Twitter", - рассказал гендиректор Twitter Джек Дорси. Это, по мнению разработчиков, сделает общение "более здоровым".

Но, к слову, сейчас многие соцсети позволяют урезонивать комментаторов, блокируя их, скрывая комментарии, отключая возможность комментирования в целом или переводя записи в скрытый режим, когда пост видят только друзья.