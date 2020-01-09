Twitter позволит ограничить число ответов на твит

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В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.
Кроме того, можно будет установить лимит на количество этих ответов. Тестирование новых возможностей будет запущено в ближайшем времени.
Таким образом компания стремится повысить "здоровье" публичных дискуссий и исключить злоупотребление сервисом с целью "травли" подписчиков.
Twitter to experiment with limiting replies in effort to combat online abuse https://t.co/isL4lvrEr8 pic.twitter.com/k5j5FaMheF— Reuters (@Reuters) January 9, 2020