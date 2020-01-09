Twitter позволит ограничить число ответов на твит

В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.

Кроме того, можно будет установить лимит на количество этих ответов. Тестирование новых возможностей будет запущено в ближайшем времени.

Таким образом компания стремится повысить "здоровье" публичных дискуссий и исключить злоупотребление сервисом с целью "травли" подписчиков.