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09.01.2020 14:03
Рубрика: В мире

Ученые из Нидерландов научились предсказывать конфликты из-за нехватки воды

Текст: Владимир Шилов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из нидерландского Института мировых ресурсов представили специальную аналитическую платформу, способную предсказывать вооруженные конфликты из-за нехватки пресной воды. Как сообщает британская газета Guardian, в рамках проекта "Вода, мир и безопасность" искусственный интеллект способен проанализировать ситуацию в отдельно взятом регионе по сотням самых разнообразных критериев - от количества выпавших осадков и состояния местных оросительных систем до социальной напряженности в обществе и рождаемости.

Фото: iStock
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"Потребление воды в мире растет, а количество экономически доступных водных ресурсов уменьшается", - сказал Чарльз Исланд, старший эксперт по водным ресурсам в институте. По его словам, данная модель определяет закономерности с использованием открытых источников: различных баз данных, карт и спутниковых снимков. По заверениям авторов проекта, при работе с большими объемами информации точность оценок довольно высока и составляет не менее 80 процентов при выявлении горячих точек.

В организации считают, что в наступившем году подобные конфликты из-за пресной воды могут произойти в Ираке, Иране, Мали, Нигерии, Индии и Пакистане.

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