Более миллиарда животных были уничтожены масштабными лесными пожарами в Австралии, которые бушуют с октября прошлого года. Причем в это число не включены лягушки, насекомые и прочие беспозвоночные. Такие шокирующие цифры привели сотрудники университета Сиднея, которые провели соответствующее исследование. При этом пресс-служба вуза предупредила: для своих измерений ученые использовали консервативные оценки, а потому число погибших животных может и превышать обозначенное количество.

Вторит университетским исследователям и представитель WWF Australia Стюарт Бланч, по словам которого миллиард - это лишь "скромная" оценка потерь австралийской фауны. По последним данным, в одном только штате Новый Южный Уэльс огонь уничтожил уже 800 миллионов животных.

Многие представители редких видов, занесенных в Красную книгу, находятся под угрозой сокращения популяции и даже скорого вымирания. Особенно ученые волнуются за буроголового траурного какаду, пятнистохвостую сумчатую куницу, длинноного потору и, конечно же, коал. Фотографии и видеозаписи с этими животными, которых пожарные и местные жители каждодневно выносят из огня с обширными ожогами и ранами, стали своеобразной "визитной карточкой" австралийских пожаров.

Эксперты в один голос твердят: даже для самого сухого материка планеты такое положение дел далеко от нормы. Австралия горит ежегодно, это факт, но в прошлом году, который, кстати, выдался в стране самым жарким за всю историю наблюдений, сезон пожаров начался гораздо раньше обычного. И если до этого горела просто трава и другие недревесные травяные растения, то сейчас огнем охвачены и влажные тропические леса.

Смогом покрыты Сидней и Канберра, а жители из разных регионов страны выставляют в социальные сети фотографии красного, затянутого дымом неба, подписывая: "Так выглядит апокалипсис". Плотный дым от горящей Австралии сначала окрасил в коричневый оттенок ледники в соседней Новой Зеландии, а затем пересек Тихий океан и достиг берегов Южной Америки.

Военные и спасатели эвакуируют жителей из населенных пунктов в штатах Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Виктория, которые стоят на пути продвигающейся огненной стены.

"Мы проснулись утром и увидели черное небо на рассвете... Мы похватали вещи, которые приготовили прошлой ночью, и уехали в эвакуационный центр. Лагерь быстро заполнили 4000 человек. С ними были собаки, курицы и даже коза. В машинах сидели кошки. Кто-то вел пони вдоль берега. Субботу мы провели готовясь, как нам сказали, если что, прыгнуть в океан. На пляже сотни людей на тракторах рыли траншеи, чтобы спрыгнуть туда, если придет огонь", - рассказала газете The New York Times Элизабет Уолтон, жительница австралийского городка Мистери Бэй в Новом Южном Уэльсе.

Своими воспоминаниями о непосредственной "встрече" с бушующими пожарами поделилась и Анна Фогарти из Мельбурна: "Это было как в фильме-антиутопии: машины, выстроенные в очереди за топливом, пустые полки в магазинах, отключения электричества и никаких телекоммуникаций... Мы ехали 12 часов прямо сквозь густой дым в Канберру... Впервые за 30 лет мне пришлось купить ингалятор".

Многие люди, по их собственным словам, готовились оставить свои жилища заранее, собирая рюкзаки со всем необходимым. Немало австралийцев находили "приют" на берегу моря, нередко наблюдая издалека, как горят их дома. На сегодняшний момент пожары уничтожили уже 8,4 миллиона гектаров леса, более трех тысяч жилых домов и 4 тысяч административных построек по всей стране, погибли 25 человек, включая трех пожарных. По данным 7News, горящим регионам Австралии грозит гуманитарный кризис из-за истощающихся запасов топлива, продуктов и воды.

По мнению экспертов, причиной катастрофы являются климатические изменения и пагубная для природы деятельность человека. Напомним, что на Австралию сегодня приходится 1,3 процента мировых выбросов углекислого газа, а согласно исследованию NewClimate Institute, Climate Action Network и Germanwatch, экологическая политика ее правительства, активно защищающего интересы угледобывающей промышленности, является наихудшей в мире.

Кроме того, у австралийских пожаров не было бы столь масштабных последствий, если бы власти вовремя поняли степень угрозы, считают специалисты. Ведь с первых недель общественные организации и эксперты в области климата требовали аудиенции у премьера Скотта Моррисона, чтобы предупредить его о беспрецедентном характере происходящего. Даже пожарные, едва столкнувшись с огнем, заявили, что не смогут помочь всем жителям страны, и посоветовали им готовиться встречать стихию самим.

Однако и премьер, и его кабинет оставались глухи как к предупреждениям, так и к просьбам выделить средства на помощь пожарным-добровольцам, усилий которых, несмотря на весь энтузиазм, не хватало. Ссылаясь на то, что пожары для Австралии - дело привычное, а волонтерских бригад для борьбы с ними всегда было достаточно, власти призывали взволнованных граждан не разводить панику и отказывались организовывать централизованный ответ на происходящее. Как неоднократно заявлял премьер Моррисон, правительства отдельных штатов вполне себе могут справиться сами.

Дым от пожаров достиг берегов Южной Америки, но правительство Австралии не торопится выделять ресурсы на их тушение

Окутавший Сидней смог заставил его жителей выйти на улицы, требуя хоть какой-то помощи и действий от руководства страны. Раздражение австралийцев вызвала и рождественская поездка премьера на Гавайские острова, в то время как в стране продолжали бушевать пожары. Моррисону пришлось досрочно прервать отдых и извиниться.

В конечном итоге федеральные власти все же решили выделить 11 миллионов долларов на предоставление пожарным специальных самолетов для тушения, обратились за помощью к военным и пообещали выделить 1,4 миллиарда долларов на восстановление пострадавших населенных пунктов. Однако уже сейчас, если верить подсчетам компании Moody s Analytics, экономический ущерб от пожаров в стране может превысить 3 миллиарда долларов.