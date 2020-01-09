В ДНР повысят зарплаты и пенсии

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о поэтапном повышении пенсий и зарплат жителям самопровозглашенной республики. Как передает агентство Newsfront.info, рост будет проходить в три этапа: с 1 января 2021 года, с 1 июля 2021 года и с 1 января 2022 года.

"В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение Правительству ДНР довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации. С учетом уже начавшейся подготовительной работы процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года", - заявил глава республики.

Отмечается, что в каждый из обозначенных этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%, заработные платы работников бюджетной сферы - на 28%, а государственных служащих - на 18%.