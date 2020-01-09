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09.01.2020 22:34
Рубрика: Власть

В Госдуме осудили резолюцию польского Сейма о Второй мировой войне

В Госдуме РФ назвали "проявлением вопиющего цинизма" принятую польским Сеймом резолюцию, в которой ответственность за начало Второй мировой войны возлагалась на две державы - гитлеровскую Германию и Советский Союз.

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС
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"Это вопиющий цинизм и ужасающая попытка переписать историю с игнорированием данных исторических источников", - передает ТАСС комментарий вице-спикера Госдумы, руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова.

Он назвал позицию польских властей "преступлением в отношении жертв фашизма и тех, кто воевал с этим злом", неуважением "к памяти тех, кто был замучен в концлагерях, которые освобождали советские войска, к вердикту Нюрнбергского трибунала".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Польша Законодательная власть Госдума Вторая мировая война

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