В Госдуме осудили резолюцию польского Сейма о Второй мировой войне

В Госдуме РФ назвали "проявлением вопиющего цинизма" принятую польским Сеймом резолюцию, в которой ответственность за начало Второй мировой войны возлагалась на две державы - гитлеровскую Германию и Советский Союз.

"Это вопиющий цинизм и ужасающая попытка переписать историю с игнорированием данных исторических источников", - передает ТАСС комментарий вице-спикера Госдумы, руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова.

Он назвал позицию польских властей "преступлением в отношении жертв фашизма и тех, кто воевал с этим злом", неуважением "к памяти тех, кто был замучен в концлагерях, которые освобождали советские войска, к вердикту Нюрнбергского трибунала".