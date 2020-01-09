В Госдуму внесен законопроект об отключении мобильных телефонов в тюрьмах

В четверг, 9 января, депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит отключать мобильную связь в колониях, если телефонные номера используются для совершения преступлений.

Находясь в местах лишения свободы, арестанты нередко используют телефоны для мошенничества или оказания давления на свидетелей.

Если документ будет принят, то операторов связи обяжут прекращать услуги по незаконно используемым абонентским номерам на территории тюрем и СИЗО.

В российских тюрьмах запрещено использование мобильных телефонов, но все равно только за 2018 год у заключенных было изъято свыше 56 тысяч устройств.