Новости

BMW X2 стал безопаснее для экологии 16:00
Врачи рассказали, как справиться с зимней хандрой 16:00
Протестующие взяли штурмом здание администрации Абхазии 15:55
Белорус Вязович опустился на третье место в зачете грузовиков на "Дакаре" 15:51
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею 15:49
Свердловчанку, уволенную за провал фильмов РФ в прокате, вернули в кинотеатр 15:47
Бывшего вице-губернатор Кузбасса обвинили в превышении полномочий 15:47
В Москве госпитализирован народный артист России Геннадий Юхтин 15:46
Отправителям посылок стали доступны электронные уведомления о вручении 15:44
В Италии научились строить дешевые дома при помощи 3D-принтера 15:43
Синоптики пообещали лужи в Москве на Старый Новый год 15:39
Пять главных ошибок при заправке автомобиля 15:36
Почему женщины замерзают быстрее, чем мужчины - исследование 15:35
В Волгограде ссора вахтовиков закончилась поножовщиной 15:35
В Дагестане проверят информацию о рабах из Москвы и с Урала 15:33
Вышел трейлер сериала по комиксу сына Стивена Кинга "Локк и ключ" 15:32
В Саратовской области пятилетний мальчик случайно застрелил отца 15:31
На Алтае СК проверит смерть женщины после приезда "скорой" 15:30
Карельская лайка официально перестала быть финским шпицем 15:26
Спасатели вытащили из грузовика пострадавшего в ДТП на Варшавском шоссе 15:21
В ДНР повысят зарплаты и пенсии 15:21
На Урале соцучреждение проверят из-за истощения девочки-инвалида 15:20
В Сочи мужчина до смерти избил свою знакомую 15:19
В Уфе обжаловали приговор осужденным за изнасилование экс-полицейским 15:19
Участники иностранных делегаций ПМЭФ-2020 смогут въехать в Россию по электронным визам 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
09.01.2020 15:43
Рубрика: В мире

В Италии научились строить дешевые дома при помощи 3D-принтера

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Италии придумали технологию, позволяющую строить очень дешевые дома. Их стоимость - меньше цены последней модели айфона в магазине. Возводится такое здание при помощи 3D-принтера всего за 100 часов. Конечно, оно не большое, площадью всего 30 квадратных метров, зато может быть построено лишь двумя людьми (их же сил достаточно для установки самого принтера на месте).

В Италии из-за рекордного тепла созрела капуста

Готовый дом немного напоминает иглу - жилище эскимосов. Те возводят куполообразные постройки из уплотненных ветром снежных или ледяных блоков. Итальянцы используют ту же форму, только с нормальной плоской крышей, а в качестве строительного материала берут специальную смесь. Ее изготавливают прямо на месте из подручных материалов. Она на 25 процентов состоит из земли, глины, ила или песка, на 40 процентов из соломы, еще 25 процентов - рисовая шелуха, оставшиеся 10 процентов составляет гидравлическая известь. Именно благодаря этому достигается столь привлекательная цена (конечно, можно использовать обычные бетонные смеси, строительную глину, как это делают в других странах, но тогда выйдет дороже).

В строительной компании, разработавшей эту технологию, отмечают, что созданные из таких материалов стены сейсмоустойчивы. Большое окно, по имеющемуся проекту, располагается с юго-западной стороны, что позволяет с максимальной эффективностью использовать солнечный свет. А деревянные потолки позволяют обойтись без кондиционирования воздуха и отопления.

Как отмечает El Mundo, эта технология будет крайне востребована уже в ближайшем будущем. Население планеты растет, и спрос на жилье будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Уже сейчас многие европейцы вынуждены отдавать за аренду квартиры более половины своей зарплаты. А в Гонконге средняя цена дома превышает миллион евро.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Правительство опубликовало параметры приватизации на 2020-2022 годы
Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране
Индекс РТС впервые за 7 лет превысил 1600 пунктов
Иран отверг предложение президента США о начале переговоров
Джабаров: "Северный поток-2" будет достроен