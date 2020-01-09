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09.01.2020 21:59
Рубрика: В мире

В Латвии признали невозможность существования под гитлеровской Германией

Текст: Юрий Сизов

Уроки истории не оставляют сомнения в том, что в условиях гитлеровского режима на карте Европы не оставалось бы места для существования Латвии. Признание этого очевидного факта вынужден был сделать глава внешнеполитического ведомства этой прибалтийской республики Эдгарс Ринкевич. Его интервью размещено 9 января на сайте Латвийского радио и телевидения.

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Правда, 46-летний политик, родившийся почти через 30 лет после того, как Советская армия ценою почти 300 тысяч жизней солдат и офицеров принесла в 1944 году свободу латышского народу, продолжает путаться в причинах и следствиях Второй мировой войны.

Не случайно, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, президент Владимир Путин отметил, что некоторые страны Европы перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией и что на этот счет есть документы. Путин отметил, что именно такого же сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сегодня сносят в Европе памятники советским воинам-освободителям. У России достаточно архивных материалов, которые не дадут "испоганить" память сражавшихся в Великой Отечественной войне. А на встрече с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге накануне Нового года российский лидер представил ряд архивных документов, связанных с историей мировой войны и довоенными отношениями европейских стран.

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС
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Вот и латвийский министр, однозначно констатировав тот факт, что Латвия "абсолютно" ценит вклад, который внес СССР в разгром гитлеровской Германии, в очередной раз попытался найти объяснение политической близорукости ряда европейских политиков. "Я думаю, мы все понимаем, что и под гитлеровской Германией свободная Латвия не могла существовать. Но вместе с тем, мы не можем согласиться и никогда не будем соглашаться с трактовкой, что пакт Молотова-Риббентропа, секретные протоколы о разделе Европы на сферы влияния, под которые мы тоже попали, должны обеляться", - заявил Ринкевич. О Мюнхенском сговоре лидеров европейских стран в 1938 году, который подарил Гитлеру пограничную Судетскую область Чехословакии, о капитулянтском сговоре с фашисткой Германией стран Балтии за спиной СССР летом 1939 года Ринкевич предпочел умолчать.

В то же время латвийский министр выразил уверенность, что нарастания военной угрозы в регионе в настоящий момент нет, однако ситуация может очень быстро измениться. Именно поэтому, по его мнению, должны продолжаться меры безопасности, предпринимаемые НАТО и Евросоюзом с 2014 года.

В мире Европа Латвия Вторая мировая война

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