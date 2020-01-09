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09.01.2020 16:34
Рубрика: Общество

В Минздраве разъяснили ситуацию с проектом о донорстве и трансплантации

Текст: Ирина Невинная
Проект федерального закона о донорстве и трансплантации органов "содержит дополнительные элементы, гарантирующие защиту донора и реципиента". Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пояснение потребовалось в связи с развернувшейся бурной дискуссией в соцсетях и публикациями в некоторых СМИ. Обсуждая законопроект, люди, далекие от медицины, сделали ошибочный вывод, что новый закон упростит посмертное изъятие органов у погибших людей с целью пересадки больным.

Фото: iStock
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"Уже в нескольких источниках в социальных сетях встретил информацию о том, что якобы принят какой-то документ, согласно которому у граждан в каком-то облегченном порядке могут быть изъяты органы. Таких нормативных актов не было, нет и быть не может", - сообщил Олег Салагай.

Он пояснил, что законодательство о трансплантации органов действует в России с 1992 года. В закон неоднократно вносились поправки. И поскольку тема всегда была острой, и любые законодательные решения в этой области привлекали повышенное внимание, всякий раз работу законодателей предваряло активное обсуждение и в профессиональной среде, и в обществе. "Законодательство неоднократно совершенствовалось и даже становилось предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, который не установил каких-либо несоответствий закона о трансплантации нормам основного закона нашей страны - Конституции", - подчеркнул замминистра.

Он пояснил, что Минздрав России совместно с экспертным сообществом разработал проект федерального закона о донорстве и трансплантации органов, причем положения документа гарантируют защиту донора и реципиента, "в том числе в части волеизъявления человека о посмертном донорстве".

"Подчеркну, что все инициативы в области донорства и трансплантации органов проходят широкое общественное и экспертное обсуждение и никогда не принимаются без учета мнения граждан", - заключил Олег Салагай.

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