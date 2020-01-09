В Париже почтили память погибших в кошерном супермаркете

В этот четверг у кошерного супермаркета, что у Венсенских ворот на западной окраине Парижа, собрались родные и близкие жертв захвата заложников, который произошел здесь ровно пять лет тому назад, чтобы почтить их память. Тогда террорист Амеди Кулибали, прежде чем был изрешечен пулями спецназовцев, успел убить четырех человек только потому, что они были евреями.

Сейчас о том трагическом событии напоминает лишь памятная доска, и надо признаться, что подобных знаков, свидетельствующих о преступлениях на почве оголтелого антисемитизма, во французской столице могло бы быть больше. В частности, на улице Филиппа Огуста в XI округе, где обитала 85-летняя Мирей Кнолль. Ее, пережившую Холокост, в феврале позапрошлого года на почве ненависти к иудеям убил молодой сосед, накаченный исламистской пропагандой. Он нанес женщине 11 ножевых ранений, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть следы.

Годом раньше аналогичная участь постигла другую парижанку 65-летниюю Сару Халими. Зверски избив ее и обзывая "грязной еврейкой", некто Кабили Траоре сбросил женщину с балкона, и при падении она разбилась насмерть. Парня арестовали, и, хотя антисемитский характер расправы был очевиден, его не так давно освободили. Дело в том, что в декабре прошлого года апелляционный суд решил, что Траоре в момент совершения расправы "находился в невменяемом состоянии", мол, был под воздействием наркотиков. Родственники погибшей требовали привлечения преступника-антисемита к суду, но ему лишь прописали принудительное лечение и запретили общение с родными Сары Халими. Такой вердикт вызвал негодование в еврейской общине Франции. Адвокат семьи погибшей МюриэльУакин-Мелки назвала его "позором" для французского правосудия. В свою очередь главный раввин Франции Хаим Корсия заявил, что решение суда можно "приравнять к выдаче лицензии на убийство евреев".

Несмотря на то, что вслед за гибелью людей как пять лет тому назад, так и позже с самых высоких трибун звучали призывы усилить борьбу с антисемитизмом, увы, признаки того, что это позорнейшее явление во Франции идет на спад, незаметны. Оно пустило глубокие корни, что проявляется, конечно же, не только в громких убийствах.

Число инцидентов разного рода на почве антисемитизма только в 2018 году по сравнению с предыдущим увеличилось, по данным министерства внутренних дел, на две трети. При этом речь идет о более 540 случаях нападений на евреев, на их синагоги, глумления над памятными местами, связанными с Холокостом, осквернения кладбищ. Так, в минувшем декабре фашистской символикой были размалеваны 107 могил на кладбище города Вестхофен в Эльзасе на северо-востоке Франции. Причем виновники этого, а также других подобных налетов до сих пор не найдены.

Поэтому, как и пять лет назад, евреи чувствуют себя в стране, гражданами которой являются, по-прежнему более чем неуютно. Как на днях заявил представитель Совета еврейских организаций Франции Марк Кнобель, многие перебираются в Израиль, другие более безопасные страны. По его данным, за последние годы десять процентов его соплеменников, а это около 50 тысяч человек, выехали за рубеж.

Отметим, что Франция не единственная европейская страна, где евреи в той или форме сталкиваются с проявлениями антисемитизма. По данным Всемирной сионистской организации, более половины евреев Старого континента опасаются появляться в общественных местах в кипе или с другими атрибутами, а свыше 80 процентов регулярно наталкиваются на оскорбительные записи в социальных сетях.