В Париже почтили память погибших в кошерном супермаркете

Сейчас о том трагическом событии напоминает лишь памятная доска, и надо признаться, что подобных знаков, свидетельствующих о преступлениях на почве оголтелого антисемитизма, во французской столице могло бы быть больше. В частности, на улице Филиппа Огуста в XI округе, где обитала 85-летняя Мирей Кнолль. Ее, пережившую Холокост, в феврале позапрошлого года на почве ненависти к иудеям убил молодой сосед, накаченный исламистской пропагандой. Он нанес женщине 11 ножевых ранений, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть следы.
Годом раньше аналогичная участь постигла другую парижанку 65-летниюю Сару Халими. Зверски избив ее и обзывая "грязной еврейкой", некто Кабили Траоре сбросил женщину с балкона, и при падении она разбилась насмерть. Парня арестовали, и, хотя антисемитский характер расправы был очевиден, его не так давно освободили. Дело в том, что в декабре прошлого года апелляционный суд решил, что Траоре в момент совершения расправы "находился в невменяемом состоянии", мол, был под воздействием наркотиков. Родственники погибшей требовали привлечения преступника-антисемита к суду, но ему лишь прописали принудительное лечение и запретили общение с родными Сары Халими. Такой вердикт вызвал негодование в еврейской общине Франции. Адвокат семьи погибшей МюриэльУакин-Мелки назвала его "позором" для французского правосудия. В свою очередь главный раввин Франции Хаим Корсия заявил, что решение суда можно "приравнять к выдаче лицензии на убийство евреев".
Несмотря на то, что вслед за гибелью людей как пять лет тому назад, так и позже с самых высоких трибун звучали призывы усилить борьбу с антисемитизмом, увы, признаки того, что это позорнейшее явление во Франции идет на спад, незаметны. Оно пустило глубокие корни, что проявляется, конечно же, не только в громких убийствах.
Число инцидентов разного рода на почве антисемитизма только в 2018 году по сравнению с предыдущим увеличилось, по данным министерства внутренних дел, на две трети. При этом речь идет о более 540 случаях нападений на евреев, на их синагоги, глумления над памятными местами, связанными с Холокостом, осквернения кладбищ. Так, в минувшем декабре фашистской символикой были размалеваны 107 могил на кладбище города Вестхофен в Эльзасе на северо-востоке Франции. Причем виновники этого, а также других подобных налетов до сих пор не найдены.
Поэтому, как и пять лет назад, евреи чувствуют себя в стране, гражданами которой являются, по-прежнему более чем неуютно. Как на днях заявил представитель Совета еврейских организаций Франции Марк Кнобель, многие перебираются в Израиль, другие более безопасные страны. По его данным, за последние годы десять процентов его соплеменников, а это около 50 тысяч человек, выехали за рубеж.
Отметим, что Франция не единственная европейская страна, где евреи в той или форме сталкиваются с проявлениями антисемитизма. По данным Всемирной сионистской организации, более половины евреев Старого континента опасаются появляться в общественных местах в кипе или с другими атрибутами, а свыше 80 процентов регулярно наталкиваются на оскорбительные записи в социальных сетях.