В РФС нашли замену скандально уволенному Егорову

Кашшаи занял место Александра Егорова, который подал в отставку после череды скандалов, связанных с судейством матчей Премьер-лиги. По словам Кашшаи, он собирается познакомиться с российскими судьями в феврале во время учебно-тренировочного сбора.

"Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача", - приводит слова Кашшаи официальный сайт РФС. "Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально другой уровень".

Кашшаи завершил карьеру арбитра в конце прошлого года. Ударным для венгерского рефери получился 2011 год, когда он работал на финале Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" и был признан лучшим судьей в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром Кашшаи был чемпионат Европы-2016 во Франции.