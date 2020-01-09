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09.01.2020 17:47
Рубрика: Спорт

В РФС нашли замену скандально уволенному Егорову

Текст: Артур Нанян
Новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) стал бывший венгерский рефери Виктор Кашшаи. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кашшаи занял место Александра Егорова, который подал в отставку после череды скандалов, связанных с судейством матчей Премьер-лиги. По словам Кашшаи, он собирается познакомиться с российскими судьями в феврале во время учебно-тренировочного сбора.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС

"Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача", - приводит слова Кашшаи официальный сайт РФС. "Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально другой уровень".

Кашшаи завершил карьеру арбитра в конце прошлого года. Ударным для венгерского рефери получился 2011 год, когда он работал на финале Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" и был признан лучшим судьей в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром Кашшаи был чемпионат Европы-2016 во Франции.

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