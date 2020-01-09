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09.01.2020 23:04
Рубрика: Экономика

В Росавиации разъяснили суть рекомендаций по полетам на Ближнем Востоке

Текст: Евгений Гайва

Рекомендации Росавиации по выполнению полетов в ближневосточном регионе, направленные российским авиакомпаниям, предназначены для авиационных специалистов, сообщили в ведомстве. Потому в СМИ Росавиация эти рекомендации не комментирует.
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"Рекомендации предназначены для использования авиационными специалистами и пользователями воздушного пространства для целей обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности. В связи с вышеизложенным, Росавиация не комментирует данные рекомендации в СМИ", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "РГ".

Как отметили в Росавиации, ведомство направило в адрес авиакомпаний рекомендации по выполнению полетов в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов в соответствии с документами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В частности, речь идет о "Руководстве по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства полётов гражданских воздушных судов" и "Полетах гражданских воздушных судов над зонами конфликтов".

Ранее о рекомендации Росавиации авиакомпаниям принять дополнительные меры безопасности полетов на Ближнем Востоке из-за боевых действий и сложной общественно-политической обстановки сообщило РИА Новости со ссылкой на копию телеграммы ведомства.

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA/REUTERS
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Сообщалось, что Росавиация, в частности. предлагает авиакомпаниям оценить готовность экипажа к потенциальным угрозам безопасности и по возможности выбирать более безопасные маршруты.

В среду, 8 января Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

Обострение ситуация на Ближнем Востоке произошло после гибели иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС. В Иране пообещали отомстить за смерть генерала. Кроме того, в среду, 8 января возле столицы Ирана - Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". Все пассажиры и члены экипажа погибли. На борту находилось 176 человек.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Крушение украинского Boeing в Иране

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