В России отменят приказ о льготе по налогу на холостяков

Более 2 тысяч документов времен СССР и РСФСР планируется отменить в России. Соответствующий список сформировал Минюст. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Большую часть актов, включенных в список, предлагается признать недействующими уже с 1 февраля 2020 года. Некоторые документы должны быть отменены с 1 января 2021 года.

"Перечень актов и других документов, предлагаемых признать не действующими на территории Российской Федерации, подготовлен с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, юридических лиц, граждан",- говорится в пояснительной записке.

Например, предлагается отменить письмо Минфина СССР 1987 года "О льготе по налогу на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР лицам, вступившим в брак", приказ министра социального обеспечения РСФСР от 5 августа 1970 г. № 87 "Об утверждении Инструкции о порядке передачи автомобиля "Запорожец" с ручным управлением, оставшегося после смерти инвалида войны, в собственность его семьи".

С 1 января 2021 года могут отменить, например, приказ Министерства социального обеспечения РСФСР 1988 года "О дополнительном отпуске медицинских и аптечных работников". Отсрочка, как следует из пояснительной записки, связана с тем, что отдельные положения этих документов еще применяются. Поэтому их нужно перенести в действующее законодательство.