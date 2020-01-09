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09.01.2020 12:47
Рубрика: Экономика

В России стартовала декларационная кампания-2020

Текст: Юлия Кривошапко
Гражданам пора подумать о сдаче налоговой декларации о доходах, полученных в 2019 году. Отчитаться нужно до 30 апреля. Сделать это можно в электронной форме с помощью специальных сервисов на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кроме того, отправить декларацию можно по почте заказным письмом или через МФЦ - такой способ стал доступен в 2020 году при условии, что в регионе принято решение об оказании услуги.

Фото: iStock
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Сдать декларацию нужно, если в 2019 году вы получали дорогие подарки не от близких родственников или выигрывали деньги в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников, а также продавали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения. В Федеральной налоговой службе напоминают, что при декларировании дохода от продажи недвижимости, купленной в общую долевую собственность родителей и детей на средства материнского капитала, расходы на приобретение являются расходами всех членов семьи в соответствующих долях. Поэтому они учитываются при расчете налоговой базы по НДФЛ пропорционально доле продаваемой недвижимости.

Отчитаться о своих доходах нужно нотариусам, ведущим частную практику, индивидуальным предпринимателям, адвокатам, имеющим свои кабинеты.

Заплатить подоходный налог, исчисленный в декларации, нужно будет до 15 июля 2020 года. Для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля или не заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции. В первом случае придется заплатить 5 процентов от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов этой суммы и не менее одной тысячи рублей. Во втором случае (неуплата НДФЛ) штраф составляет 20 процентов от суммы неуплаченного налога.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Если налоговый агент (в роли такового чаще всего выступают работодатели) не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить подоходный налог не позднее 1 декабря 2020 года, говорится в разъяснениях ФНС.

Если декларация подается только для оформления налогового вычета по НДФЛ, сдать ее можно в любое время в течение года. В такой ситуации предельный срок - 30 апреля - не действует.

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