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09.01.2020 13:59
Рубрика: Власть

В России в 2019 году открыто 40 месторождений полезных ископаемых

Текст: Владимир Кузьмин
В прошлом году "Росгеология" открыла по всей стране 40 месторождений различных полезных ископаемых. О результатах работы холдинга его генеральный директор Сергей Горьков рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Руководить компанией, осуществляющий полный спектр услуг по геологоразведке, Горьков начал в апреле прошлого года. "Могу сказать, что в принципе все производственные процессы нормализованы, выработана новая стратегия, сформирована новая профессиональная команда и сейчас идет внедрение новых, современных процессов - как производственных, так и управленческих", - оценил он первые итоги своей работы. 40 открытых в последний год месторождений, по его словам, обеспечат хороший залог для будущего роста экономики: "Это разные месторождения: редкоземельные металлы, золото, серебро, нефть и газ. Это новые месторождения по алмазам, к примеру". Географии открытый широкая - от Калининграда до Чукотки.

Фото: Ирина Огилько/ РГ
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- Важно, чтобы между самими изысканиями, обеспечением будущих работ по добыче, извлечению полезных ископаемых и переходом в производственную фазу проходил разумный период, - заметил Медведев.

Для этого "Росгеология" подготовила новую стратегию, которая предполагает ускоренный переход от запасов к производству. Это потребует значительных вложений в развитие инфраструктуры. "Сейчас мы подготовили в стратегии новый подход, каким образом можно ускорить. Это в полтора-два раза может ускорить вход месторождений в производственную часть", - считает глава компании.

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