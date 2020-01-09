В России в 2019 году открыто 40 месторождений полезных ископаемых

В прошлом году "Росгеология" открыла по всей стране 40 месторождений различных полезных ископаемых. О результатах работы холдинга его генеральный директор Сергей Горьков рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Руководить компанией, осуществляющий полный спектр услуг по геологоразведке, Горьков начал в апреле прошлого года. "Могу сказать, что в принципе все производственные процессы нормализованы, выработана новая стратегия, сформирована новая профессиональная команда и сейчас идет внедрение новых, современных процессов - как производственных, так и управленческих", - оценил он первые итоги своей работы. 40 открытых в последний год месторождений, по его словам, обеспечат хороший залог для будущего роста экономики: "Это разные месторождения: редкоземельные металлы, золото, серебро, нефть и газ. Это новые месторождения по алмазам, к примеру". Географии открытый широкая - от Калининграда до Чукотки.

- Важно, чтобы между самими изысканиями, обеспечением будущих работ по добыче, извлечению полезных ископаемых и переходом в производственную фазу проходил разумный период, - заметил Медведев.

Для этого "Росгеология" подготовила новую стратегию, которая предполагает ускоренный переход от запасов к производству. Это потребует значительных вложений в развитие инфраструктуры. "Сейчас мы подготовили в стратегии новый подход, каким образом можно ускорить. Это в полтора-два раза может ускорить вход месторождений в производственную часть", - считает глава компании.