В США зафиксировано рекордное падение смертности от рака

В США зафиксировано рекордное падение случаев летального исхода, вызванных онкологическими заболеваниями, сообщает Bloomberg со ссылкой на опубликованный доклад Американского общества по борьбе с раком (American Cancer Society).

По данным СМИ, уровень смертности от этой страшной болезни постепенно сокращался в Америке на протяжении последних 26 лет. Однако за период 2016-2017 годов, последние доступные данные по которому были только сейчас собраны и систематизированы, падение смертности составило 2,2 процента. Эта цифра является наибольшим зафиксированным американскими медиками спадом в течение 1 года количества летальных исходов, вызванных раком.

Уточняется, что, прежде всего, речь идет об уменьшении количества умерших от рака легких. Это связано с развитием медицинских технологий в США по ранней диагностике и лечению этого заболевания в т.ч. операционным путем. Кроме того, количество заядлых курильщиков в США сокращается, что также положительно сказывается на печальной медицинской статистике.

По данным Американского общества по борьбе с раковыми заболеваниями, с 1990 года количество смертей от рака легких в Соединенных Штатах сократилось на 51 процент среди мужчин и на 26 процентов среди женщин, начиная с 2002 года.

Тем не менее, данный вид болезни до сих пор убивает больше всего граждан США, чем любой другой вид рака - только за последний год количество умерших американцев составило 135 тысяч человек.