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В Xiaomi Mi Band для России может заработать NFC и Google Pay

Текст:   Антон Благовещенский
09.01.2020,  
18:46
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Умный браслет Mi Band 5 может получить поддержку бесконтактных платежей Google Pay не только для Китая, но и для глобального рынка. Ожидается, что новинка будет представлена во втором квартале 2020 года, пишет Gizchina.

Если это действительно произойдет, то российские фанаты Xiaomi будут страшно рады - в арсенале компании не так много устройств с поддержкой бесконтактных платежей NFC, работающих в нашей стране. Самый дешевый девайс, позволяющий оплачивать покупки через Google Pay - это смартфон Redmi Note 8T стоимостью 14 тысяч рублей. Поэтому поддержка бесконтактных платежей в браслете, стоимость которого вряд ли превысит 2-3 тысячи рублей, будет очень кстати.

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Gizchina предполагает, что в Китае новинка будет продаваться по цене около 180 юаней, или около 1600 рублей. Глобальная версия с учетом стоимости доставки и остальных платежей может подорожать до 3000 рублей - именно столько сейчас стоит Mi Smart Band 4 в официальном интернет-магазине Xiaomi.

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