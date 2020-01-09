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09.01.2020 11:52
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: В Новый год россияне обещали больше времени уделять семье

Текст: Елена Новоселова

Бросить курить и начать бегать! Больше трети наших граждан (34 процента) обещают себе сделать что-то полезное в новом году, сообщает ВЦИОМ.

Фото: AP
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Больше всего доля тех, кто мечтает больше времени уделять семье - их пять процентов. Уделять внимание здоровью собирается четыре процента наших граждан. Побольше зарабатывать, чаще ходить в спортзал, а также поменять место работы и бросить курить планируют по три процента.

И несмотря на скепсис окружающих, почти 70 процентов россиян выполняют свои обещания.

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Молодые более оптимистичны. По данным социологов, половина (точнее 49 процентов) наших людей от 25 до 34 лет дают себе обещание что-то выполнить в наступающем году. А вот нет никаких "клятв" у россиян 60+. Тех, кто ничего себе не обещает в этой возрастной категории, 72 процента.

Общество Соцсфера Социология Общество Ежедневник Праздники Наука и образование ВЦИОМ Новый год

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