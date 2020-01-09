ВЦИОМ: В Новый год россияне обещали больше времени уделять семье

Бросить курить и начать бегать! Больше трети наших граждан (34 процента) обещают себе сделать что-то полезное в новом году, сообщает ВЦИОМ.

Больше всего доля тех, кто мечтает больше времени уделять семье - их пять процентов. Уделять внимание здоровью собирается четыре процента наших граждан. Побольше зарабатывать, чаще ходить в спортзал, а также поменять место работы и бросить курить планируют по три процента.

И несмотря на скепсис окружающих, почти 70 процентов россиян выполняют свои обещания.

Молодые более оптимистичны. По данным социологов, половина (точнее 49 процентов) наших людей от 25 до 34 лет дают себе обещание что-то выполнить в наступающем году. А вот нет никаких "клятв" у россиян 60+. Тех, кто ничего себе не обещает в этой возрастной категории, 72 процента.