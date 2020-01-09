Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые "убивают" иммунитет

Немецкие медики перечислили шесть привычек, которые связаны с плохим функционированием иммунной системы человека.

Так, одним из главных врагов защитной системы организма является курение, так как сигаретный дым повреждает "реснички" в бронхах, что препятствует удалению токсичных веществ из легких. Снижает способность противостоять микробам и регулярное употребление алкоголя.

Также специалисты нашли связь между ослабленным иммунитетом и привычкой ходить босиком. Ощущение вечно холодных ног объясняется плохой циркуляцией крови. А это дает большую свободу вредным микроорганизмам для размножения.

Кроме того, плохо влияют на иммунитет привычка поздно укладываться спать, нежелание бороться с постоянными стрессами и употребление высококалорийной пищи.

На последнюю организм зачастую реагирует как на инфекцию. В результате постоянных нагрузок иммунная система со временем "истощается".