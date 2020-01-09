Белорус Вязович опустился на третье место в зачете грузовиков на "Дакаре"

В пестром серпантине пятого этапа "Дакара-2020" огромные скалы, которыми богат ландшафт Саудовской Аравии, полагают камазовские эксперты, "будут служить ориентирами и помогут избежать грубых ошибок в навигации". Хотя спуски с редкой пустынной растительностью между Эль-Улой и Хаилем все равно потребовали 9 января от мастеров легендарного ралли отработанных годами навыков ювелирного вождения строптивых "мустангов".

Чтобы добраться из храма древности Аль-Ула до Хаиля, города в оазисе посреди пустыни, гонщикам предстояло преодолеть 564 километра: дорожная секция 211 км и 353 км гоночного отрезка. Сначала их ждал грунт и камни, а затем типичная саудовская классика: пески и золотистые дюны.

Кстати, знатоки аравийской земли напоминают, что особую ценность представляют в здешних краях наскальные рисунки в провинции Хаиль, одной из 13 королевства. Эти изображения, возраст которых уже более восьми тысяч лет, расположены на скалах в районе Шуваймис. Пять лет назад они даже вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Безумно интересно, но дакаровским любителям острых ощущений знакомство с ними придется отложить, как говорится, до лучших времен.

"Дакар" впервые проходит в этом году на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после одиннадцати лет по другую сторону Атлантики, в Южной Америке. Вся трасса делится на двенадцать однодневных участков, а соревнования проводятся на скоростных спецучастках, время прохождения которых суммируется в общем зачете. В зачете ралли побеждает экипаж, который прошел все спецучастки за минимальное суммарное время, с учетом добавленных штрафов.

Для нынешнего года, признаются комментаторы, характерна мешанина из средств передвижения различных размеров. И риск оказаться под колесами какого-нибудь ослепшего от пыли грузовика, как и в прошлом году, остается высоким, тем более что местные жители тоже не лишены водительского азарта и частенько выезжают на трассу, чтобы "посоревноваться". Хорошо еще, что на автомобилях, а не на верблюдах, шутят местные острословы.

И тем не менее четверг для трио "Синей Армады" снова стал триумфальным. Именно российский гонщик Дмитрий Сотников показал лучшее время на пятом спецучастке, констатирует пресс-служба ралли. Камазовец на три минуты шесть секунд опередил своего товарища по команде Антона Шибалова, а третьим стал ещё один представитель российского коллектива Андрей Каргинов, отставший ещё на девять секунд. Да и в общем зачёте разрыв между Каргиновым и Шибаловым сократился до 14 минут 53 секунд.

К огромному огорчению болельщиков и товарищей по команде, с очередными проблемами столкнулся на трассе экипаж из Набережных Челнов Эдуарда Николаева. Ликвидация последствий может занять около двух часов. Конечно, это отразится на результате, но сниматься с гонки Николаев не намерен, сообщается на официальной странице команды.

Майка лидера в четверг досталась и австралийскому мотогонщику Тоби Прайсу. Вслед за ним на финише поздравляли чилийца Пабло Кинтанилья, который отстал на одну минуту 12 секунд, а замкнул тройку героев дня американец Эндрю Шорт. Лидер ралли американец Рикки Брабек показал четвёртое время, уступив Прайсу чуть более трёх минут, но это не помешало ему остаться во главе общего зачета.

Это уже зафиксировали в дирекции ралли, хотя поправки в судейских протоколах встречаются по-прежнему, их трудно избежать на спецучастках Дакара, признаются и сами организаторы. В среду, например, первым к финишу приехал британец Сэм Сандерленд, но уже после окончания этапа он был лишен долгожданной победы. Пилот слишком лихачил в зоне с лимитированной скоростью. И как результат - штраф: с него были сняты пять минут, а это отбросило его сразу на восьмую строчку. Лидером в тот день был признан чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо.

Жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай, предупреждал классик. Вот и в четверг британец, который был победителем "Дакара" три года назад, вынужден был окончательно попрощаться с аравийским турниром, попав волей случая в серьезную аварию. К счастью, ему была оказана экстренная медицинская помощь.

А накануне "случай" увел с дистанции французского пилота Ксавье де Сультре. Он упал с мотоцикла и повредил руку. Гонщик пытался продолжить марафон, но травма оказалась слишком серьёзной, посчитали врачи.

Зато ветеран состязаний, французский автогонщик Стефан Петерансель, которого старожилы чаще именуют "Мистер Дакар", считает, что аравийская трасса - просто находка для экстремалов: "здесь есть все ингредиенты хорошего ралли-рейда: превосходные ландшафты, запутанная навигация и достаточно трудностей для экипажей, которые помогают отделить сильных от слабых. Пока что организаторы справляются блестяще".

Но в четверг лучший результат на пятом спецучастке продемонстрировал испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший, почти на три минуты опередив ближайшего преследователя Нассера Аль-Аттию из Катара. А замкнул тройку Петерансель, уступивший Сайнсу чуть более шести минут.

Между прочим, уточнили в пресс-руме ралли, накануне последними уже в потемках завершили этап мотовездеходы. Уральский пилот Сергей Карякин на финише признался, что этап "был очень трудный и убойный. Камней на трассе было много - это был не спецучасток, а каменный ад, трясло безумно сильно, а финишные 70 километров были просто ужасными. Здесь стремительно темнеет и ехать приходится буквально наощупь".

Много неудобств доставила экипажу Карякина и перепады погоды: кидает то в жар, то в холод. Уже после финиша в минувшую среду штурман машины поделился своими эмоциями с пресс-службой Snag Racing. "Мы едем в машине без лобового стекла и без печки, никакой защиты от ветра нет. Ближе к вечеру у меня замерзли руки (не надеваю перчатки, чтобы было удобнее листать легенду), а у Сергея замерзали ноги, и он переставал чувствовать педали. Но мы со всем справились и на финише показали хороший результат".

Любимое выражение американцев: "Славу богу, пятница" застанет претендентов на "Золотой бедуин" по дороге к столице Саудовской Аравии - Эр-Рияду. Шестой этап станет один из самых протяженных: 830 километров общей дистанции и спецучастком в 478км, уточнили источники в дирекции ралли.