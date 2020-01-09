Военные РФ договорились об открытии пункта пропуска в Дейр-Эз-Зоре

В Сирии российские военные договорились с американскими коллегами об открытии пункта пропуска Сальхиях в северной провинции Дейр-Эз-Зор. Несколько месяцев военнослужащие США держали его закрытым, из-за чего десятки семей оказались заблокированными в восточной части провинции и не могли вернуться в ее главный город - Дейр-Эз-Зор.

По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон Сергея Жмурина, от дома отрезаны десятки жителей, которые хотят вернуться, отремонтировать свои дома, растить детей, заниматься сельским хозяйством. Открытие гуманитарного коридора должно решить все эти проблемы, пишет РИА Новости.

Председатель сирийского комитета по примирению враждующих сторон в провинции Дейр-Эз-Зор Абдулла Шляш отметил, что семьи не могли вернуться в город из-за разрушенной инфраструктуры. Сейчас уже все восстановлено, однако их не выпускали под надуманными предлогами.

Большая часть Дейр-Эз-Зора - 85% - была разрушена в результате авиаударов, нанесенными возглавляемой США международной коалиции. По информации российских военнослужащих, местные власти готовы самостоятельно восстанавливать город, однако для этого не хватает людей.