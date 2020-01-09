Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в 2020 году

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09.01.2020 17:43
Рубрика: Экономика

Год труда и отдыха

В Роструде напомнили о коротких рабочих неделях 2020 года
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8056)
В этом году россиян ждет восемь коротких рабочих недель - на две больше, чем в 2019 году. Первая из них продлится всего два дня, четверг и пятницу 9 и 10 января.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как уточнили "Российской газете" в Роструде, в текущем году сокращенные недели ждут работников в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

Работникам, получающим оклад, Трудовой кодекс гарантирует, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты

Так, следующая короткая неделя будет в конце февраля: благодаря Дню защитника Отечества россияне будут работать четыре дня: с 25 по 28 февраля. Понедельник 24 февраля будет выходным, так как праздник 23 февраля выпадает на воскресенье, и день отдыха перенесли.

Фото: iStock
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В марте вторая рабочая неделя также будет четырехдневной в связи с Международным женским днем. Праздник тоже выпадает на воскресенье, в связи с чем выходной день переносится на понедельник 9 марта. И рабочими остаются вторник-пятница с 10 по 13 марта.

Сокращенной будет последняя рабочая неделя апреля перед Праздником Весны и Труда - она продлится с 27 по 30 апреля (с понедельника по четверг). Дальше отдыхаем с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. А между ними трудимся три дня - с 6 по 8 мая.

Неделя после Дня Победы тоже будет короткой - 9 мая выпало на субботу, поэтому выходной перенесен на понедельник 11 мая, стало быть, работать будем со вторника 12 мая по пятницу 15 мая.

Далее короткая рабочая неделя ждет россиян в июне, ее причиной станет празднование Дня России. 12 июня - это пятница, а значит, прежде чем отдохнуть три дня, трудиться придется всего четыре дня - с понедельника 8 июня по четверг 11 июня.

Последняя сокращенная рабочая неделя ждет нас в ноябре. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который выпадает на среду, неделя будет разделена на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Фото: iStock
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Напомним, все нерабочие праздничные дни - а всего их 14 - зафиксированы в Трудовом кодексе: с 1 по 6 января, 7 и 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября. Если какой-то из этих дней выпадает на субботу и воскресенье, то выходной день переносят на будни. График переносов ежегодно утверждается постановлением правительства.

Также в Роструде напомнили, что отдых в праздничные дни оплачивается работнику работодателем, поэтому зарплаты из-за выходных уменьшаться не должны. "Гарантия по сохранению оплаты труда применяется в зависимости от действующей у работодателя системы оплаты труда. Для работников, получающих оклад, Трудовым кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им зарплаты. Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение", - говорит заместитель руководителя ­Рос­труда Иван Шкловец.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ольга Игнатова
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