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09.01.2020 17:30
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как избавиться от бессонницы

Текст: Руслан Мельников
Специалисты рекомендуют ложиться спать в 22:00 - 23:00. При этом оптимальная продолжительность сна, особенно зимой, должна составлять восемь часов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как заявила врач общей практики, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова, если ложиться спать после полуночи, то из-за замедления метаболизма велик риск проснуться разбитым. Кроме того, именно в период с 23:00 до 02:00 происходит выработка таких гормонов, как мелатонин и тестостерон.

Однако следует соблюдать и другие правила здорового сна. Засыпая, не стоит пользоваться гаджетами, поскольку свечение их экрана блокирует выработку мелатонина. В это время предпочтительнее почитать книгу.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Вечером после 17:00 также не желательно сильно набивать желудок. При этом на ужин можно съесть, например, мясные котлеты на пару, которые надолго насытят организм. Однако ложиться в кровать с ощутимым чувством голода тоже не рекомендуется. Это может спровоцировать ночной поход на кухню. Поэтому за час-два до сна можно позволить себе легкий перекус.

Здоровому сну будут способствовать соответствующая обстановка, полужесткий матрас, темные шторы и ортопедическая подушка. Также благотворно влияет правильно подобранный цвет спальни. Например, синий быстрее помогает заснуть. Не стоит забывать и о необходимости проветривать помещение. А наиболее подходящий температурный режим для сна - это 18 - 20 градусов.

Решить проблемы с бессонницей помогут продукты, содержащие магний, а для профилактики депрессии и хронической усталости специалисты рекомендуют принимать витамин D. Кроме того, чтобы хорошо выспаться, необходимо вести активный образ жизни. Контрастный душ по утрам также улучшит качество сна. А чтобы не сбить биоритм, по выходным не стоит "отсыпаться" больше, чем в будни, передает aif.ru.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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