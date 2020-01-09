Врач рассказала, как избавиться от бессонницы

Как заявила врач общей практики, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова, если ложиться спать после полуночи, то из-за замедления метаболизма велик риск проснуться разбитым. Кроме того, именно в период с 23:00 до 02:00 происходит выработка таких гормонов, как мелатонин и тестостерон.
Однако следует соблюдать и другие правила здорового сна. Засыпая, не стоит пользоваться гаджетами, поскольку свечение их экрана блокирует выработку мелатонина. В это время предпочтительнее почитать книгу.
Вечером после 17:00 также не желательно сильно набивать желудок. При этом на ужин можно съесть, например, мясные котлеты на пару, которые надолго насытят организм. Однако ложиться в кровать с ощутимым чувством голода тоже не рекомендуется. Это может спровоцировать ночной поход на кухню. Поэтому за час-два до сна можно позволить себе легкий перекус.
Здоровому сну будут способствовать соответствующая обстановка, полужесткий матрас, темные шторы и ортопедическая подушка. Также благотворно влияет правильно подобранный цвет спальни. Например, синий быстрее помогает заснуть. Не стоит забывать и о необходимости проветривать помещение. А наиболее подходящий температурный режим для сна - это 18 - 20 градусов.
Решить проблемы с бессонницей помогут продукты, содержащие магний, а для профилактики депрессии и хронической усталости специалисты рекомендуют принимать витамин D. Кроме того, чтобы хорошо выспаться, необходимо вести активный образ жизни. Контрастный душ по утрам также улучшит качество сна. А чтобы не сбить биоритм, по выходным не стоит "отсыпаться" больше, чем в будни, передает aif.ru.