Врач рассказала, как избавиться от бессонницы

Специалисты рекомендуют ложиться спать в 22:00 - 23:00. При этом оптимальная продолжительность сна, особенно зимой, должна составлять восемь часов.

Как заявила врач общей практики, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова, если ложиться спать после полуночи, то из-за замедления метаболизма велик риск проснуться разбитым. Кроме того, именно в период с 23:00 до 02:00 происходит выработка таких гормонов, как мелатонин и тестостерон.

Однако следует соблюдать и другие правила здорового сна. Засыпая, не стоит пользоваться гаджетами, поскольку свечение их экрана блокирует выработку мелатонина. В это время предпочтительнее почитать книгу.

Вечером после 17:00 также не желательно сильно набивать желудок. При этом на ужин можно съесть, например, мясные котлеты на пару, которые надолго насытят организм. Однако ложиться в кровать с ощутимым чувством голода тоже не рекомендуется. Это может спровоцировать ночной поход на кухню. Поэтому за час-два до сна можно позволить себе легкий перекус.

Здоровому сну будут способствовать соответствующая обстановка, полужесткий матрас, темные шторы и ортопедическая подушка. Также благотворно влияет правильно подобранный цвет спальни. Например, синий быстрее помогает заснуть. Не стоит забывать и о необходимости проветривать помещение. А наиболее подходящий температурный режим для сна - это 18 - 20 градусов.

Решить проблемы с бессонницей помогут продукты, содержащие магний, а для профилактики депрессии и хронической усталости специалисты рекомендуют принимать витамин D. Кроме того, чтобы хорошо выспаться, необходимо вести активный образ жизни. Контрастный душ по утрам также улучшит качество сна. А чтобы не сбить биоритм, по выходным не стоит "отсыпаться" больше, чем в будни, передает aif.ru.