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09.01.2020 16:00
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, как справиться с зимней хандрой

Текст: Лариса Ионова
После праздников, когда погасли елочные гирлянды, а искрящийся новогодний "дождь" оказывается простой мишурой, у многих падает настроение. А тут еще и за окном - серость и слякоть, и солнца не видать. В пасмурную погоду пасмурно и на душе.
Фото: Фото: Алексей Резниченко/РИА Новости Фото: Фото: Алексей Резниченко/РИА Новости
Фото: Фото: Алексей Резниченко/РИА Новости

Как не впасть в зимнюю хандру рассказал врач-психиатр Артем Гилев. Специалист неожиданно развеял несколько мифов о причинах депрессии. Совсем необязательно, что чем больше в организме вырабатывается серотонина, тем лучше настроение. У человека может быть с серотонином все в порядке, он может килограммами есть шоколад и другие рекомендуемые "улучшители настроения", и при этом пребывать в полной апатии.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Врач считает, что 100-процентной зависимости между уровнем нейромедиаторов в головном мозге и нашим настроением не существует. Плохая погода, как и любой неблагоприятный фактор, ухудшает настроение, и не только у человека, а у любого другого живого существа. Достаточно присмотреться к животным: кошка отогревается целыми днями в кресле, медведь вообще впадает в спячки на несколько месяцев; растения впадают в анабиоз.

Важно различать обычные спады настроения здорового человека и надвигающиеся признаки депрессии. Если человек подвержен депрессивным расстройствам, то его настроение подвластно цикличности. Он переживает то периоды нормального душевного самочувствия, то периоды угнетенного состояния. Причем они повторяются в течение всего года, а не только зимой. Это называется рекуррентным депрессивным расстройством. Если оно совпадает с переходным периодом от осени к зиме, от зимы к лету, то речь идет о сезонном аффективном расстройстве. Человек не может начать радоваться жизни даже с помощью хобби или активного отдыха. Таким людям требуется помощь специалиста. Главный тревожный сигнал - если угнетенное состояние длится больше полутора-двух недель.

"Если организм здоров, то даже самая тяжелая трагедия не может привести к чрезмерно долгому периоду упадка настроения. Если эмоциональное состояние не восстанавливается в течение полугода, то речь точно идет о серьезной стадии депрессии или другого заболевания", - считает доктор, сообщает KP.Ru.

Фото: depositphotos.com
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Здоровый человек легко стряхнет с себя уныние и апатию, стоит ему взяться за любимую работу, сходить в кино или на тренировку, просто заняться увлекательным делом. Никакие антидепрессанты ему не нужны.

Достаточно просто придерживаться нескольких правил, чтобы поднять себе бодрость духа. Это правильное питание - фрукты-овощи, рыба, оливковое масло. Поменьше сладостей и жирной тяжелой пищи. Это высокая физическая активность - даже три часа в неделю занятий спортом дадут ощутимый результат. А еще нужно хорошо высыпаться - особенно в сумрачную пору - вспомним снова хомячков и медведей.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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