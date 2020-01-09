Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

"Мировая экономика в этом году готова к скромному росту - если все пойдет хорошо. Торговля и инвестиции постепенно восстанавливаются. Но ожидается, что страны с развитой экономикой ждет замедление темпов роста до 1,4 процента с 1,6 процента, что в основном отражает сохраняющуюся слабость производства", - отмечается, в частности, в докладе. Темпы роста экономики США в этом году замедлятся с 2,3 процента в 2019 году до 1,8 процента, что станет "отражением негативных последствий предпринятого ранее повышения пошлин и роста неопределенности". Темпы экономического роста в зоне евро также замедлятся с 1,1 процента в 2019 году до одного процента в наступившем году "на фоне низкой активности в промышленности".

А вот развивающийся рынок и развивающиеся страны увидят ускорение роста до 4,1 процента в 2020 году с 3,5 процента в прошлом году. "Тем не менее ожидается, что рост будет происходить в основном из-за небольшого числа крупных стран с развивающейся экономикой, которые избавляются от экономического спада или стабилизируются после рецессии или турбулентности. Для многих других стран темпы роста замедляются, поскольку экспорт и инвестиции остаются слабыми.

Тревожным аспектом вялой тенденции роста является то, что даже если восстановление в странах с формирующейся и развивающейся экономикой произойдет, как и ожидалось, рост на душу населения будет оставаться ниже долгосрочных средних перспектив и будет продвигаться со скоростью, слишком медленной для достижения целей искоренения нищеты. Фактически рост доходов будет самым медленным в странах Африки к югу от Сахары - регионе, в котором проживает 56 процентов бедного населения мира", - подчеркивается в докладе.