За что уволили главного редактора "Урюпинской правды" - партнера "Российской газеты"

Петр I сам редактировал первую российскую газету. На то он и самодержец. Чуть что не так - дьякам не сносить головы. Императорский стиль переняли в столице нашей провинции Урюпинске. Там глава администрации уволил главного редактора "Урюпинской правды" Ольгу Шушлебину за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. Во всяком случае, ей вменялась именно эта грубая политическая ошибка. Я срочно выехал в Урюпинск. Местная газета - официальный партнер "Российской газеты".

В самом начале проекта "Партнерство", год назад, я стажировался в "Урюпинской правде". Ольга Шушлебина написала в редакцию письмо, в котором просила разрешения перепечатывать материалы "Российской газеты". То есть она и раньше, как и тысячи других "районок", перепечатывала их. Но Ольга решила, что пора выходить из тени, не нарушать закон об авторском праве. С этого письма и начался новый перспективный проект, в котором сейчас участвует более 300 районных газет из 50 регионов страны.

Урюпинск тогда готовился к своему 400-летию. Приезд корреспондента "РГ" оказался кстати. Я помотался на редакционном "Логане" по хозяйствам, встречался со многими людьми. В "Российской газете" вышел репортаж, который в Урюпинске, говорят, зачитывали до дыр и не смели им растапливать печки.

И вот как гром среди ясного неба: Ольгу Михайловну уволили! Глава администрации городского округа Юрий Николаевич Хорошеньков хорошенько подумал и предложил Ольге Шушлебиной покинуть свой ответственный пост после безответственной публикации фотографий.

Представляю их примерный диалог:

- А давайте вы станете корреспондентом в "Урюпке" (так в народе зовут "районку")!

- Но для этого надо выгнать кого-то из корреспондентов. Ставок-то нет.

Ольга Михайловна на такую рокировку не согласилась. Тогда учредитель применил 278-ю статью Трудового кодекса, согласно которой можно уволить человека без объяснения причин. Не объяснил он причину и всему коллективу, который явился к главе после громкого увольнения.

Фото: Юрий Снегирев/РГ

Когда-то гостеприимная редакция встретила меня гробовой тишиной и полумраком. Растерянная секретарша у запертого кабинета. Оказалось, что журналистов проинструктировали, как общаться со специальным корреспондентом правительственного издания. Во всей редакции был один незапертый кабинет ответственного секретаря Аллы Фроловой, и.о. главного редактора.

- Да вот у нас свет отключили, и я всех корреспондентов в поле отправила…

- Бывает, - понимающе заметил в ответ.

…Есть в городе Калач-на Дону такая "районка" "Борьба". Строго по названию, ее главный редактор Елена Ломакина написала проникновенное письмо в поддержку коллеги из "Урюпинской правды". И отправила через местный чат всем редакторам области. И это письмо в областную администрацию подписали 19 человек. Напомню, что в области чуть более 70 газет.

"Впервые редакторы районных газет региона пишут такое коллективное письмо в адрес профильного комитета. Ситуация исключительная, но и повод, вызвавший ее, исключительный не меньше".

В письме перечисляются все заслуги Ольги Михайловны и газеты "Урюпинская правда". Самый высокий тираж в области 9811 экземпляров! Самая успешная подписная кампания. Блестяще проведенная выборная кампания. Газета живет практически за счет собственных средств. Журналистские награды редактора. Мы все равняемся на нее, а ее берут и увольняют.

Письмо дошло до адресата - председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области М.Н. Битюцкого. Но осталось пока без ответа. Пришло оно и к нам в редакцию. И вот я здесь.

Первым делом попытался встретиться с главой района Ю.Н. Хорошеньковым, который своим волюнтаристским решением (слово-то какое забытое!) уволил Шушлебину. Но телефон его молчал. Напрасно я набирал и набирал номер, нарезая круги вокруг администрации. В Урюпинске знали, когда и каким поездом я приеду, хотя билет я взял в последний момент. На следующий день Хорошеньков и вовсе заблокировал мой номер. Хорошо хоть в женское платье не переодевался. А его заместители потом "удивлялись":

- Мы ждали Снегирева, а он не пришел…

Зачем мне заместители? Не они же увольняли Шушлебину.

Пока ждал Хорошенькова, зашел в краеведческий музей. На видном месте в отдельном зале гипсовый памятник вождю всех народов и свежие цветы у подножья… А в витрине, тоже на видном месте казацкая шашка самого Хорошенькова, дарованная ему местным атаманом. Не этой ли шашкой он рубит сук, на котором сидит?

Фото: Юрий Снегирев/РГ

Сейчас в области нет более упоминаемой фамилии, чем Шушлебина. Ее склоняют и на заседаниях, и в кулуарах. Причем, склоняют в положительном смысле. Вот, мол, мы ее хвалили, ставили в пример, так за что же уволили? Недоумение, замешанное на чиновничьем страхе. По моей информации, кулуарное мнение единодушно: Хорошеньков поступил нехорошо. Но в открытую никто Шушлебину не защищает. Областная власть приняла решение не вмешиваться в муниципальный конфликт. Тем более, что Шушлебина подала на свое увольнение заявление в суд. Вот пусть там и разбираются.

По мнению адвоката Ольги Шушлебиной Дениса Мартинкова, у его подзащитной есть все шансы восстановиться на работе. Во-первых, газета принимала участие в предвыборной кампании, и по закону "О СМИ" увольнять ее по 278-й не имеют права целый год. Кроме того, Ольга Михайловна предпенсионерка. И по этому обстоятельству она тоже не подлежит увольнению. Но суд уже во второй раз переносится. То судья уехала в область, то ответчики не явились, а вместо себя прислали письмо, что, мол, не мы являемся работодателями, а посему отвечать за свои действия не можем. А кто, спрашивается, подписывал приказ?

Я дозвонился до председателя правления Союза журналистов Волгоградской области Вячеслава Черепахина. Он был краток:

- Я считаю, что по отношению к Ольге Шушлебиной были совершены политическая, управленческая и чисто человеческая ошибки.

Я рад, что Ольга Шушлебина не побоялась и подала в суд. И что 19 ее коллег подписали письмо. И что Союз журналистов в кои-то веки вмешается в спор хозяйствующих субъектов. Но что будет дальше?

Но Волгоград далеко, а "урюпинские" чиновники близко... Редактора и так на воду дуют и живут по принципу: как бы чего не вышло. Даже редактор газеты "Борьба" просила согласовать ее прямую речь, а то вместо одного уволенного редактора будет двое. В "районке" города Дубовка перед выборами уволили главного редактора "по собственному". Понадобилось местечко для своего человечка, который про журналистику имел слабое представление. Взамен пообещали хорошую работу. Но "кинули" - это история из местного чата...

В маленьком городке страх многократно усиливается. Страх быть уволенным. Страх стать "белой вороной". Тут и отсутствие работы по профилю и угроза увольнения близких. Ведь основной работодатель - муниципалитет. Ему и принадлежат газеты.

Вы знаете, а я рад, что Ольга Шушлебина не побоялась и подала в суд. И что 19 ее коллег подписали письмо. И что Союз журналистов в кои-то веки вмешается в спор хозяйствующих субъектов. Но что будет дальше? Восстановят Шушлебину по суду, а потом уволят по другой статье? Достаточно трех выговоров. И мы это хорошо знаем… Но - не надо бояться!

Эта история уже стала известна всему журналистскому сообществу страны. "Российская газета" будет информировать читателей, как будет развиваться ситуация в Урюпинске. Ведь в ней, как в зеркале, проблемы взаимоотношений региональной прессы и учредителя.

Ольга Шушлебина в редакции "Российской газеты". Фото: Сергей Михеев/ РГ

Письмо

Председателю комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Битюцкому М.Н. от редакторов районных газет Волгоградской области

Уважаемый Михаил Николаевич!

Впервые редакторы районных газет региона пишут такое коллективное письмо в адрес руководителя профильного комитета. Ситуация исключительная, но и повод, вызвавший ее, исключительный не меньше.

На недавнем совещании по подведению итогов года мы внимательно слушали Ваши выступления и реплики и, уж что скрывать, присматривались к новому руководителю. Все, что мы увидели и услышали, внушило в нас оптимизм и надежду, что перспективы не только выживания, но и развития районных газет очень даже неплохие.

Редакторы - люди терпеливые, пожалуй, никто не умеет так понимать и столько терпеть, как мы. Мы понимаем и сложность времен, и напряженность бюджетов, и как при этом региональной власти удается двигаться вперед, при этом не только понимаем - но и способны объяснить - доходчиво и доверительно населению районов. Поэтому мы не ждали, что Вы пообещаете чудес, мы ждали, что Вы опишете схему дальнейшей конструктивной работы и взаимодействия прессы и власти. Так и случилось, это вызвало в нас удовлетворение предстоящими перспективами и доверие к Вам.

Именно поэтому мы сочли возможным написать это письмо.

На днях была уволена главный редактор "Урюпинской правды" Шушлебина Ольга Михайловна. Сразу поясним, что для всех редакторов районок региона именно она - самый авторитетный, грамотный, уважаемый, профессиональный редактор. Во многих вопросах именно на нее мы держали равнение. Именно поэтому в ее увольнение поверить невозможно.

Наше информационное поле сонма районных газет для Вас, конечно, в новинку. Поэтому расскажем об Ольге Михайловне подробнее.

Родилась она в 1967 году (ей 52 года, а пенсионный возраст наступит только в 59!). В средствах массовой информации Шушлебина работает с 1989 года (то есть это журналист с 30-летним стажем!), 21 из них - в редакции газеты "Урюпинская правда", 17 из них - в должности главного редактора.

Ольга Михайловна является членом Союза журналистов России.

За свое отношение к работе и профессионализм она неоднократно была поощрена и награждена, в том числе дипломом "Лучший менеджер 2003 года", редакция под ее руководством была отмечена дипломом "Лучшее предприятие года". Впрочем, при Ольге Михайловне редакция неоднократно становилась победителем федеральных и областных конкурсов.

В 2006 году, по решению областного Союза журналистов, Ольга Михайловна была признана лучшим журналистом, пишущим на экономические темы.

И действительно, ее профессионализма экономического руководства газетой так не смог достичь никто более из редакторов.

Михаил Николаевич! Вам недавно сотрудниками комитета были предоставлены цифры и показатели работы районных газет. Сравните, хоть кто-то может соревноваться с Шушлебиной? Она - лучшая!

Бюджет газеты "Урюпинская правда" состоит в основном из собственных средств. Объем муниципальных средств в экономике газеты самый малый по районкам - 176 тысяч на 2019, 174 тысяча на 2020.

Такая стабильная экономика позволила редактору Шушлебиной сделать среднюю зарплату по редакции выше "Волжской правды"!!! (К слову, большая часть ее коллектива, узнав об увольнении редактора, рыдала и написала письмо с просьбой оставить их замечательного руководителя).

Именно по инициативе Ольги Михайловны родился огромный значительный проект взаимодействия районных газет с "Российской газетой". Как первопроходец, она даже ездила стажироваться в это самое авторитетное федеральное издание, а корреспондент "РГ" приезжал на стажировку к ней. Опыт редакции и редактора вызвал уважение и высокую оценку московских коллег.

Не секрет, что результат выборов - это работа главы и его команды, в которую непременно входит редактор районной газеты. Результаты по Урюпинскому району в сентябре говорят сами за себя: А. И. Бочаров набрал 91,45% (2 место по области); С. В. Горняков - 75,15% (первый результат среди всех одномандатных округов области), в Урюпинске - 83,1%; "Единая Россия" в Волгоградскую областную Думу - 57,26%.

Тираж "Урюпинской правды" по нынешним временам тоже космический - без малого 10 тысяч экземпляров, в том числе - 8666 по почтовой подписке! На последнем совещании главных редакторов районных газет именно Ольга Михайловна докладывала о своем бесценном опыте взаимодействия с Почтой России в нынешних тяжелейших условиях. Ее грамотный анализ вызвал бурные благодарные аплодисменты редакторского сообщества.

А на другой день О. М. Шушлебину уволили. Невозможно представить размер ее проступка, чтобы он мог перевесить все вышеперечисленные заслуги. Это может быть только какое-то возникшее взаимное недопонимание муниципалитета и редакции, но ведь любой конфликт решаем, и виновной в нем лишь одна сторона быть не может.

Еще как минимум семь лет (до достижения пенсионного возраста) Ольга Михайловна может приносить, в силу ее профессиональных качеств, пользу району и региону, в том числе экономическую.

Уважаемый Михаил Николаевич! Мы очень просим Вас вникнуть глубоко в ситуацию и ее изменить. Помогите, пожалуйста, восстановить в должности главного редактора Урюпинской правды Ольгу Михайловну Шушлебину! Уверены - ваше грамотное вмешательство вполне способно помочь. Пусть для всех нас, редакторов, начало Вашего руководства комитетом по делам территорий запомнится именно этим справедливым и решительным поступком.

Можем заверить - и все мы, и Ольга Михайловна Шушлебина, как и раньше, и впредь - будем делать даже больше всего от нас зависящего для благополучия и развития своих районов и всего региона! Мы всегда умели и умеем не только перетерпеть сложные времена, но и работать во время них с гораздо более чем стопроцентной отдачей.

С уважением,

Главный редактор газеты "Борьба" (г. Калач-на-Дону) Ломакина Елена Андреевна;

Главный редактор газеты "Вестник" (р.п.Новониколаевский) Першиков Сергей Михайлович;

Главный редактор газеты "Волжская правда" (г. Волжский) Маслов Дмитрий Петрович;

Директор газеты "Восход" (р.п. Светлый Яр) Яковлева Юлия Евгеньевна;

Главный редактор газеты "Вперед" (г. Фролово) Гололобова Светлана Николаевна;

Главный редактор газеты "Даниловские вести" (р.п. Даниловка) Кашулина Анастасия Сергеевна;

Главный редактор газеты "Донской вестник" (р.п. Иловля) Рыбцова Анна Александровна;

Главный редактор газеты "Еланские вести" (р.п. Елань) Полетаева Светлана Александровна;

Главный редактор газеты "Заволжье" (г. Николаевск) Полтавский Владимир Васильевич;

Главный редактор газеты "Заря" (г. Суровикино) Пырова Елена Ивановна;

Главный редактор газеты "Маяк" (г. Котово) Дорощенко Алевтина Викторовна;

Главный редактор газеты "Нива" (ст. Преображенская) Бородай Александр Николаевич;

Директор-главный редактор газеты "Призыв" (г. Михайловка) Кудинова Таиса Владимировна;

Главный редактор газеты "Прихоперье" (ст. Алексеевская) Степыгина Людмила Александровна;

Бывший редактор МАУ "Новоаннинский РИК", заслуженный журналист Степыгин Николай Александрович, газета "Прихоперье" (ст. Алексеевская);

Директор-главный редактор газеты "Спутник" (р.п. Чернышковский) Казусь Денис Васильевич;

Главный редактор "Усть-Медведицкой газеты" (г. Серафимович) Петров Александр Сергеевич;

Главный редактор газеты "Знамя" (г. Ленинск) Сивкова Ольга Александровна.