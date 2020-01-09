Захарова: Правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом

Попытку польских властей пересмотреть исторические факты в угоду современным политическим пристрастиям официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила со средневековой ересью. Напомним, что 9 января Сейм Польши принял резолюцию о том, что Советский Союз "наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй Мировой войны".

"Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве, - прокомментировала Захарова в своем Facebook. - Вот так идеология побеждает правду".

Она так же напомнила, что вся правда о прошедшей войне "зафиксирована Нюрнбергским трибуналом".

"Если польский Сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить, - написала Захарова. - У подобного подхода есть своя квалификация - пересмотр итогов ВМВ (Второй мировой войны - "РГ")".