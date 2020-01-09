Законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете внесен в Госдуму

Поправками в статью 6.13 кодекс дополнят новым пунктом, согласно которому штрафы для граждан составят от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - 50-100 тысяч, для юридических лиц - 1-1,5 миллиона рублей. Для предпринимателей альтернативным видом наказания будет приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Для иностранцев и лиц без гражданства предусматриваются наказания в виде штрафа в 4-30 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. При этом дополнительно может быть принято решение о выдворении из России.

Кроме того, в статье 13.34 КоАП правительство предлагает повысить ответственность операторов связи за неисполнение решений Роскомнадзора по ограничению доступа к сайтам, пропагандирующим наркотики. Штрафы для должностных лиц составят 10-30 тысяч рублей, а фирмы будут наказывать рублем на 100-500 тысяч. Также вводится наказание за повторное в течение года правонарушение. В этом случае штрафы составят уже 30-50 тысяч и 500-800 тысяч соответственно.