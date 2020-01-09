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09.01.2020 15:35
Рубрика: Общество

Почему женщины замерзают быстрее, чем мужчины - исследование

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Люди по-разному реагируют на низкую температуру: худые быстрее теряют тепло, чем полные; пожилые хуже переносят холод, чем молодые; женщины замерзают быстрее, чем мужчины. Эксперты, ссылаясь на данные исследований, говорят, что чувствительность к холоду действительно зависит от пола, возраста, телосложения, питания, и объясняют механизм реакции на низкую температуру.

Суть механизма в следующем: когда температура падает, рецепторы в коже фиксируют изменение с тепла на холод и посылают сигналы в гипоталамус.
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Температура нашего тела около 37 градусов по Цельсию, и оно стремится сохранить ее. "Если температура воздуха опускается ниже 15 градусов, срабатывает защитный механизм, - говорит Герберт Лёльген, почетный президент немецкого общества спортивной медицины и профилактики (DGSP). - Чтобы не терялось слишком много тепла, кровеносные сосуды кожи сужаются. Кровоток перераспределяется на жизненно важные органы - на середину тела. Вот почему в первую очередь особенно почувствуется холод на руках, ногах, ушах или губах".

Таким образом, сужение сосудов на периферии тела (чтобы теплая кровь вернулась от конечностей и кожи обратно к сердцу) - это первый вариант ответа гипоталамуса на внешнее понижение температуры.

Второй его ответ - дрожь в мышцах. Когда мы дрожим, напрягаются мышцы. Это движение генерирует тепло. Но почему еще от холода бегут мурашки и поднимаются волоски на коже? Волосяная сумка крепится к маленькой мышце. "При небольшом напряжении мышца, которую вы не можете видеть, тянет волос вверх", - говорит Лёльген. Волосок частично выходит из сумки, кожа вокруг него деформируется, образуя бугорок. Эти пупырышки и создают ощущение мурашек, когда холодно или когда мы переживаем сильные эмоции.

Ответ на вопрос, почему женщины замерзают быстрее мужчин, кроется в особенностях женского организма. Во-первых, эволюционно сложилось так, что у женщин значительно меньше, по сравнению с мужчинами, мышечная масса. Во-вторых, у женщин более тонкая кожа, а от толщины кожи зависит, сколько тепла сохранится в теле.

Фото: iStock
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Механизм поддержания тепла в теле зависит и от подкожного жира. "Жировая ткань - это своего рода определенный изолирующий слой", - говорит Лёльген. Люди с большим количеством жира под кожей теряют меньше тепла, потому что жир служит термоизоляцией. Вот почему худые люди замерзают быстрее, чем полные.

Поможет ли алкоголь согреться? Нет, отвечают специалисты: глинтвейн и прочие горячительные напитки, наоборот, охлаждают тело. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды и, таким образом, способствует циркуляции крови. Поначалу, действительно, появляется ощущение тепла, но длится оно ненадолго. Расширенные сосуды отдают тепло, которое быстро выделяется через кожу. Это ведет к еще более быстрому переохлаждению. По оценке немецкого Федерального центра санитарного просвещения (BZgA), примерно половина бутылки вина снизит температуру тела на полградуса. Так что вместо алкоголя эксперты советуют пить горячий чай. Особенно рекомендуется имбирный: он обеспечит лучший приток крови к внутренним органам, а значит, и тепло внутри тела.

Общество Наука

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