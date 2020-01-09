Федор Кудряшов - старожил российской сборной. При Станиславе Черчесове он постоянно вызывается в национальную команду и способен сыграть на нескольких позициях. Причем делает это достойно, являясь одним из самых стабильных игроков сборной.

Минувшим летом Кудряшов достаточно неожиданно перешел в стан дебютанта российской Премьер-лиги (РПЛ) "Сочи". В первой части сезона он пропустил лишь три матча из 19 в РПЛ. Но в конце года Федор решил сменить обстановку.

Федор Кудряшов: Задача минимум на чемпионате Европы - выход из группы. А вообще было бы круто дойти до полуфинала. У нас для этого есть все шансы

У 32-летнего защитника было несколько предложений, в том числе из Премьер-лиги. Но в итоге он вернулся в Турцию, где совсем недавно выступал за "Истанбул Башакшехир" и брал с ними серебряные медали чемпионата. Только теперь Федор будет играть за "Антальяспор". В интервью "РГ" Кудряшов рассказал о причинах ухода из "Сочи", а также оценил шансы сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

Многие удивились вашему решению перейти в "Сочи". Оглядываясь назад, не считаете, что совершили тогда ошибку?

Федор Кудряшов: Я не жалею об этом. Для меня это был не совсем удачный опыт, но кое-какие выводы я для себя сделал.

Почему решили уйти?

Федор Кудряшов: Здесь совпали желания - как мои, так и клуба. Наверное, я не оправдал тех ожиданий, которые на меня возлагались. У меня нет никаких обид или претензий к "Сочи". Могу только пожелать им выбраться из этой трудной ситуации. Думаю, команда останется в Премьер-лиге.

Мелькнула информация, что вами интересуются несколько российских клубов. Почему решили перейти в "Антальяспор"?

Федор Кудряшов: Были определенные обстоятельства, которые могли повлиять на мое решение остаться в России. Но я не хотел, чтобы получилось как в прошлом году, когда в последний день трансферного окна состоялся мой переход в "Башакшехир". Достойных предложений от клубов Премьер-лиги не поступило, поэтому я переехал в Турцию. Моя семья была не против. Они понимают, что мне 32, играть осталось не так много. Но, несмотря на возраст, я востребован. Мной заинтересовались из Турции, и я рад туда вернуться.

Что скажете об уровне Премьер-лиги? Некоторые считают, что с каждым годом он падает.

Федор Кудряшов: Наверное, так и есть. Раньше было много звезд, отсюда и уровень другой. Сейчас игроки класса Халка и Витселя с неохотой едут в Россию.

Еще много говорят про судейство. Оно стало хуже?

Федор Кудряшов: Это больше притянуто за уши. Всегда все будут недовольны судейством, критиковать арбитров. Не считаю, что оно становится хуже. А вообще это не дело футболистов - говорить о рефери. Мы должны играть, а судейством пусть занимаются компетентные люди.

Почему, на ваш взгляд, наши клубы провалились в еврокубках? Это случайность или?..

Федор Кудряшов: Думаю, просто стечение обстоятельств. В предыдущих сезонах мы ведь удачно выступали, были определенные успехи. Сейчас надо сделать выводы и готовиться к следующему созыву. Обычно после таких провалов ситуация улучшается. Будем надеяться на это.

Как оцените итоги отборочного цикла Евро-2020 для российской сборной?

Федор Кудряшов: Раз мы решили задачу по выходу в финальную стадию - значит, итоги положительные.

На Евро-2020 Россия попала в одну группу с Бельгией, которой мы дважды проиграли в отборочном турнире. Есть понимание, как ее остановить?

Федор Кудряшов: Это уже вопрос к тренерскому штабу. Матчи с Бельгией были разными. И они дали определенную пищу для размышлений. После второй встречи Станислав Саламович сказал нам, чтобы мы проанализировали эти игры с бельгийцами и готовились к чемпионату Европы. Уверен, тренерский штаб правильно подготовит нас к грядущему турниру, а футболистам остается только выполнить тот план, который будет у Черчесова.

Одна из самых обсуждаемых тем - оскорбления фанатов в адрес Дзюбы. Эта ситуация как-то повлияла на Артема или сборную?

Федор Кудряшов: Это был единичный инцидент. Уверен, на Артема вся эта шумиха никак не повлияет. Даже наоборот - она сделает его еще сильнее. Если посмотреть на его карьеру, такие моменты Дзюбу еще больше закаляют.

Как вам новая процедура жеребьевки чемпионата Европы?

Федор Кудряшов: Лично для меня это не имело никакого значения. Я не следил за тем, как проходила жеребьевка. Соперники нам попались непростые. А Бельгия и Дания - это вообще топ-сборные. У бельгийцев в составе сплошь звезды, а скандинавы известны своей неуступчивостью. Плюс у них есть Кристиан Эриксен.

Что скажете о финнах?

Федор Кудряшов: Честно, не следил за ними. Знаю, что они впервые вышли в финальную стадию чемпионата Европы. Это крепкая и хорошая команда, неслучайно они попали на Евро. От таких сборных, как правило, можно ожидать сюрпризов. Хотя некоторые говорят, что финны - проходной соперник. Но это не так. На Евро слабаков не бывает, особенно для нашей сборной.

После жеребьевки показалось, что Станислав Черчесов был не очень доволен календарем. Нам действительно не повезло с расписанием?

Федор Кудряшов: Смотрите: если бы чемпионат Европы проходил по старому формату, то он прошел бы в одной стране. И вряд ли это была бы Россия, учитывая, что два года назад у нас был чемпионат мира. В таком случае у нас бы не было двух матчей на групповом этапе Евро-2020 в Санкт-Петербурге. А это огромный плюс.

Есть задача минимум на Евро-2020?

Федор Кудряшов: Выход из группы. Думаю, это нам по силам. А вообще хотелось бы сыграть в полуфинале. Было бы очень круто, причем неважно с кем.

Досье "РГ"

Федор Васильевич Кудряшов

Родился 5 апреля 1987 года.

Выступал за команды: "Спартак" (2005-2012), "Химки" (2008), "Томь" (2010), "Краснодар" (2011), "Терек" (2012-2015), "Ростов" (2016-2017), "Рубин" (2017-2018), "Истанбул Башакшехир" (2019), "Сочи" (2019). Зимой 2020 года перешел в "Антальяспор" (Турция).

В сборной России дебютировал в 2016 году. Участник чемпионата мира-2018. Провел за национальную команду 35 встреч, забил один мяч.

Заслуженный мастер спорта России (2018). Четырежды становился серебряным призером чемпионата России (2007, 2009, 2011/12, 2015/16), серебряный призер чемпионата Турции (2018/19). Четырежды попадал в список "33 лучших футболистов чемпионата России" (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19).