"Зеленая зона" Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу

Две ракеты были выпущены по "зеленой зоне" Багдада, где расположены посольства иностранных государств и иракские государственные учреждения. Инцидент произошел в среду вечером.

Об этом сообщил телеканал "Аль-Багдадия", ссылаясь на силовые структуры Ирака. По их данным, одна ракета упала недалеко от посольства Соединенных Штатов, а вторая попала в строящееся здание правительственного комплекса. Пострадавших в результате обстрела нет, сообщается лишь о материальном ущербе, пишет ТАСС.

После ракетной атаки были подняты американские вертолеты, которые курсируют над подвергшимся обстрелу районом.