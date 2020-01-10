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"Американскую историю ужасов" продлили сразу на три сезона

Новости
    10.01.2020, 12:15
Текст:   Алексей Литовченко

"Американскую историю ужасов" снова продлили. И единственное, что в этой новости, принесенной Deadline, может кого-то удивить, - продлили "всего" на три сезона, до 13-го включительно. А не до тех пор, пока Райану Мерфи и Брэду Фэлчаку, бессменным шоураннерам, не надоест. Как давно уже пора бы сделать.

Фото: twitter.com/ witchernetflix
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Соответственно, культовейшая хоррор-антология продолжит снабжать нас упоительными макабрами из своей причудливой вселенной по крайней мере до 2023 года.

Кстати, уже есть одна воодушевляющая подробность по касту следующего сезона. Сара Полсон, одна из основополагающих звезд "АИУ", взявшая передышку на 9-й сезон, триумфально вернется в 10-м. О чем она сообщила The Wrap, добавив, что сыграет одного из центральных персонажей. Правда, какого именно, не имеет понятия.

Более о грядущем 10-м сезоне ничего неизвестно. Кроме того, что в нем стоит ожидать возвращения не только Сары Полсон, но и других знаковых для сериала и полюбившихся его фанатам актеров - Райан Мерфи об этом говорил еще в прошлом году. То есть, хочется надеяться, мы снова увидим Эвана Питерса, Кэти Бэйтс, а то и Дэниса О'Хэра или даже Джессику Лэнг.

Премьера 10-го сезона - осенью, как обычно.

А вот с другим важным проектом Мерфи и Фэлчака, "Американской историей преступлений", все пока сложно. Третий сезон, посвященный актуальной нынче теме импичмента - про Клинтона и Левински - и назначенный было на сентябрь текущего года (как раз в начале ноября в Америке очередные выборы), отложен. Как передает тот же The Wrap, причина - чрезвычайная загруженность Мерфи. По словам главы канала FX, раньше октября, увы, закончить производство не удастся.

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