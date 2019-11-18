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Райан Мерфи рассказал о будущем "Американской истории ужасов"

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    18.11.2019, 19:27
Текст:   Козьма Лоханкин

Райан Мёрфи, один из успешнейших и продуктивнейших шоураннеров современности, дал большое интервью Dealine, рассказав немало интересного.

Фото: youtube.com/ CBS All Access
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В частности, о том, что контракт с FX на главное детище Мёрфи, "Американскую историю ужасов", истекает после следующего - десятого - сезона. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы продлить сериал до двадцатого, и пока говорить о чём-то рано.

Впрочем, руководство всегда было крайне положительно настроено в отношении АИУ, поспешил успокоить Райан. Что неудивительно, ведь его сериал - один из флагманов канала с самым высоким рейтингом среди его продукции.

Если же FX, которым теперь, напомним, владеет Disney, всё-таки откажется от проекта, Мёрфи готов обратиться к Netflix, с которым уже начал активное сотрудничество.

У Мёрфи, напомним, ещё несколько проектов на балансе: второй сезон "Политика", "Американская история преступлений: Импичмент" (Райан, по своему обыкновению, метко попадает в конъюнктуру) и "Сестра Рэтчед" - о культовой антагонистке фильма "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана. Также рассматривается возможность создания спин-оффа сериала "911".

А вот "Королевы крика" и "Вражда" пока не рассматриваются шоураннером в качестве кандидатов на получение продолжения. Что при такой загруженности, конечно, не удивляет. При этом он не исключает их возрождения в дальнейшем.

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