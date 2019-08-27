Вышел трейлер девятого сезона "Американской истории ужасов"

А вот и он - фирменный "ламповый" ураган: на YouTube обнародован первый трейлер девятого сезона главной ныне жанровой антологии - "Американской истории ужасов". Повторить долгоиграющий успех которой сейчас пытаются все подряд, но как-то без ощутимого триумфа.

Девятый сезон получил подзаголовок "1984" и, как видим, отрабатывает его по полной - тотальный слэшер-винтаж со всеми чекпоинтами, вплоть до карикатурности (чувства юмора Мерфи и Фэлчаку всегда было не занимать). Настоящая компетентная услада как глазу, как и сердцу.

Премьера уже - 18 сентября.

Ранее сообщалось, что AHS лишилась в девятом сезоне двух старожилов - Эвана Питерса в сезоне не будет вовсе, а Сара Полсон зайдет лишь на камео.

Впрочем, есть надежда, что далее это недоразумение выправится - в 2020-м нас ждет юбилейный, десятый сезон шоу.