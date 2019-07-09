Новости

Российские артисты прокомментировали выходку грузинского ведущего 16:56
Фильм про Джокера с Фениксом не будет иметь отношения к комиксам DC 16:47
Видео: музыканты Metallica сыграли песню Rammstein 16:20
Роулинг опровергла информацию о съемках сериала по "Гарри Поттеру" 15:30
Темнокожий комик-культурист предложил себя на роль отца русалочки 14:41

"Американская история ужасов" осталась без Сары Полсон и Эвана Питерса

Новости
    09.07.2019, 15:52
Текст:   Олег Усков

Еще одна неприятная новость для множества поклонников хоррор-антологии "Американская история ужасов": в девятом сезоне шоу, получившем "подзаголовок" "1984", не появится актриса Сара Полсон.

Причем ранее стало известно, что в сезоне не будет и актера Эвана Питерса.

Отметим - и Полсон, и Питерс сыграли во всех уже вышедших восьми сезонах антологии.

Впрочем, дополняет Variety, ссылаясь на источник, не исключено, что Полсон все-таки засветится в девятом сезоне в камео - небольшой эпизодической ролью. 

Фото: kinopoisk.ru
Сериал на выходные: "Мертвое озеро" - мистический скандинуар по-русски

Премьера "Американской истории ужасов: 1984" состоится 18 сентября. Подробностей сюжета по-прежнему нет.

Восьмой сезон сериала вышел в сентябре прошлого года. Шоу уже продлено на десятый - с премьерой в 2020 году.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сэмюэл Л. Джексон снимется в перезапуске хоррор-серии "Пила" 13:45
Третий сезон "Очень странных дел" побил рекорд по просмотрам на Netflix 13:36
Сталлоне снимет "Неудержимых 4" 13:02
Константин Райкин выразил обеспокоенность общим уровнем культуры 12:11
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Названа дата начала съемок третьего сезона "Американских богов" 08.07.2019
Звезда Disney, 20-летний актер Камерон Бойс умер во сне 07.07.2019
Ольга Скабеева раскритиковала "Очень странные дела" за "плохих русских" 06.07.2019
⧣ ужасы
Фото: WDSSPR
Новый "Человек-паук" стал лидером российского проката 08.07.2019
Вышел трейлер ремейка культового хоррора "Лестница Иакова" 05.07.2019
Комикс "Ходячие мертвецы" закрылся 05.07.2019
⧣ Fox
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Люцифер" продлили еще на один сезон и закрыли 07.06.2019
Marvel планирует перезапустить "Фантастическую четверку" 06.06.2019
Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста 05.06.2019