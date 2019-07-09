"Американская история ужасов" осталась без Сары Полсон и Эвана Питерса

Еще одна неприятная новость для множества поклонников хоррор-антологии "Американская история ужасов": в девятом сезоне шоу, получившем "подзаголовок" "1984", не появится актриса Сара Полсон.

Причем ранее стало известно, что в сезоне не будет и актера Эвана Питерса.

Отметим - и Полсон, и Питерс сыграли во всех уже вышедших восьми сезонах антологии.

Впрочем, дополняет Variety, ссылаясь на источник, не исключено, что Полсон все-таки засветится в девятом сезоне в камео - небольшой эпизодической ролью.

Премьера "Американской истории ужасов: 1984" состоится 18 сентября. Подробностей сюжета по-прежнему нет.

Восьмой сезон сериала вышел в сентябре прошлого года. Шоу уже продлено на десятый - с премьерой в 2020 году.