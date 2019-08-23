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Вышел трейлер нового сериала создателей "Американской истории ужасов"

Новости
    23.08.2019, 12:58
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Дуэт сериальных трудоголиков Райан Мёрфи / Брэд Фэлчак ("Американская история ужасов", "Американская история преступлений", "Вражда") представили первый трейлер своего нового проекта - комедии "Политик" (The Politican).

В центре сюжета - юноша из успешной семьи из Санта-Барбары Пэйтон, практически с колыбели поставивший перед собой цель стать президентом США.

Путь долог и тернист, и начинать его предстоит с малого - с поста президента школы. Где уже нужно проявить максимум гибкости, интриговать, подковёрничать, юлить, но при этом на публике не терять имиджа "хорошего мальчика".

Ролик выглядит качественно, ярко, задорно - как создатели умеют. И даже по этим 2,5 минуты видно, насколько хороша Джессика Лэнг.

Фото: youtube.com/ Apple TV
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В остальных ролях - Бен Плат ("Идеальный голос", "Уилл и Грейс"), новоявленная супруга Фэлчака Гвинет Пэлтроу, Боб Бэлабан ("Сумеречная зона"), Люси Бойнтон ("Богемская рапсодия"), Зои Дойч ("Во все тяжкие"), Лора Дрейфус ("Хор", "Удивительная мисс Мейзел").

Релиз первого сезона из восьми эпизодов - на Netflix 27 сентября. Шоу уже продлено на второй - с премьерой в 2020-м.

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