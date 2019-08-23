Вышел трейлер нового сериала создателей "Американской истории ужасов"

Дуэт сериальных трудоголиков Райан Мёрфи / Брэд Фэлчак ("Американская история ужасов", "Американская история преступлений", "Вражда") представили первый трейлер своего нового проекта - комедии "Политик" (The Politican).

В центре сюжета - юноша из успешной семьи из Санта-Барбары Пэйтон, практически с колыбели поставивший перед собой цель стать президентом США.

Путь долог и тернист, и начинать его предстоит с малого - с поста президента школы. Где уже нужно проявить максимум гибкости, интриговать, подковёрничать, юлить, но при этом на публике не терять имиджа "хорошего мальчика".

Ролик выглядит качественно, ярко, задорно - как создатели умеют. И даже по этим 2,5 минуты видно, насколько хороша Джессика Лэнг.

В остальных ролях - Бен Плат ("Идеальный голос", "Уилл и Грейс"), новоявленная супруга Фэлчака Гвинет Пэлтроу, Боб Бэлабан ("Сумеречная зона"), Люси Бойнтон ("Богемская рапсодия"), Зои Дойч ("Во все тяжкие"), Лора Дрейфус ("Хор", "Удивительная мисс Мейзел").

Релиз первого сезона из восьми эпизодов - на Netflix 27 сентября. Шоу уже продлено на второй - с премьерой в 2020-м.